Galicia Nomeada achégase aos 20.000 topónimos rexistrados

A Coruña. Galicia Nomeada, a plataforma para a recolleita colaborativa da microtoponimia galega que xestiona a Real Academia Galega en colaboración coa Xunta de Galicia, suma preto de 20.000 topónimos recompilados nos nove primeiros meses de vida.

O número de solicitudes de persoas interesadas en sumarse ao proxecto non deixou de medrar durante o estado de alarma e nestes momentos xa son 1.300 as que cooperan na construción desta grande obra colectiva, unha cifra que duplica a que se acadara o pasado mes de marzo, xusto antes do confinamento. Dende esa data, malia os atrancos derivados das medidas de contención da pandemia, Galicia Nomeada seguiu a medrar con máis de 6.500 novos microtopónimos rexistrados.

A aplicación Galicia Nomeada foi desenvolvida ao abeiro dun acordo entre a Real Academia Galega e a Xunta de Galicia no que a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) asumiu a parte tecnolóxica. O proxecto contou co financiamento do proxecto europeo Geoarpad, como acción integrada no Programa de Cooperación Interreg VA España-Portugal (Poctep 2014-2020).

As cifras dos últimos meses dan conta da boa acollida que está a ter esta iniciativa. ECG