Galicia, referente europeo para o estudo dos nomes de lugar a través da Ruta

···María Carmen Liñares e Xano Cebreiro, docentes do CEIP Agro do Muíño e do IES Milladoiro, expuxeron as experiencias didácticas desenvolvidas en ambos os centros baseadas na toponimia do Camiño. O proxecto presentado por Liñares procurou fomentar o coñecemento e o respecto do alumnado de primaria polo patrimonio material e inmaterial da contorna a través do Camiño da Ría Muros-Noia ao seu paso polas parroquias de Ortoño, Bugallido e Biduído, empregada polos ingleses que chegaban a Galicia por mar.

···José María Anguita Jaén, da área de Filoloxía Latina da USC, ofreceu un achegamento á toponimia do Códice Calixtino a través das páxinas do Liber sancti Iacobi (s. XII) e as súas longas listaxes de topónimos. As características xerais avalan, segundo o investigador, a teoría de que a compilación é na súa maior parte obra dun único autor, “moi viaxado, moi ben relacionado, con sólida formación sacerdotal”.