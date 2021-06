Un centro de investigación del CSIC en Galicia y otro de Palestina cooperan en estudios sobre biotecnología

Expertos de centros de investigación en España colaborarán en un proyecto para la regeneración de especies forestales en el territorio de Palestina como parte de un acuerdo anunciado ayer por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC. Se trata de una cooperación científica para el desarrollo de sistemas de regeneración in vitro en especies forestales de interés para Palestina como las especies nativas de Cisjordania, entre las que figuran algunas con propiedades medicinales en peligro de extinción, además de protocolos eficientes para la transformación genética de genotipos de árboles.

Así, el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (IIAG), con sede en Santiago de Compostela cooperará con la Universidad nacional An-Najah (Palestina) al ser beneficiario de una de las 37 ayudas concedidas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el marco del Programa de Cooperación Científica para el Desarrollo (I-COOP+2020).

La propagación y conservación de especies forestales es una tarea importante en Palestina pues, debido a los conflictos, los bosques no están suficientemente protegidos, lo que deriva en el deterioro de su biodiversidad. Por tanto, la proliferación y conservación de dichas especies resulta clave a través tanto de métodos tradicionales como in vitro. La Universidad Nacional An-Najah cuenta con un departamento, el de Biología y Biotecnología, al que trasladaremos nuestro conocimiento y experiencia tras más de 20 años de trabajo y con logros como la clonación de árboles centenarios y monumentales (almendro, roble, castaño), la caracterización de genes involucrados en procesos de regeneración o aplicación de biorreactores a la producción in vitro de especies leñosas...”, explica Concepción Sánchez Fernández, científica titular del CSIC y jefa del grupo Biotecnología de Especies Leñosas.

Todo ello implica tanto la transferencia de ese conocimiento como de las habilidades experimentales necesarias para alcanzar dichos objetivos. Además, entre otras especies centra sus investigaciones en especies forestales autóctonas (castaño,roble, alcornoque) y variedades locales de frutales (ciruelo, cerezo, manzano, peral),especies vulnerables como el azarero, especies modelo (chopo y mimbre), y otras de interés ecológico y económico (abedul, almendro y eucalipto).

Su fin principal es son conocer la regulación genética de los procesos de regeneración y desarrollar metodologías para la micropropagación y conservación exsitu de especies leñosas, incluyendo forestales, frutales y ornamentales, medianteherramientas biotecnológicas y moleculares.

La cooperación se desarrollará durante este año y el próximo en el marco del proyecto Strategies for regeneration and genetic transformation of woody species of economic and bioconservation interest, financiado con 24.000 euros y que contempla entre otras acciones, estancias tanto del equipo del IIAG en la institución extranjera como del equipo de la institución extranjera en el IIAG. Se cuenta, además, con laparticipación de dos empresas españolas como Boibel Forestal S.L. y Gallanova Norte S.