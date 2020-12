Galiciencia arranca mañá online coa presenza de alumnos de toda España

Santiago. O Parque Tecnolóxico de Galicia-Tecnópole- promove desde 2006 Galiciencia, a maior feira científica que se celebra na nosa comunidade e que busca achegar a ciencia á sociedade, en particular aos máis novos. Conta co apoio da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, a través da Axencia Galega de Innovación (Gain).

“A finalidade é estimular a creatividade e o talento para innovar do alumnado, permitíndolle achegarse á ciencia a través do xogo e a creación e contribuíndo a espertar neles as vocacións científicas”, indica o director xerente de Tecnópole, Ricardo Capilla.

Esta decimoquinta edición, que comeza hoxe e se prolongará ata o próximo venres, se levará a cabo de forma online, debido ás restricións provocadas pola actual situación sanitaria derivada da pandemia do coronavirus, e poderá seguirse a través do Youtube de Galiciencia e da web www.galiciencia.online.

Iso permite ampliala a todo o ámbito estatal, de forma que se pode chegar así a máis rapaces que están interesados no ámbito da ciencia, a innovación e a tecnoloxía.

Este certame científico diríxese a estudantes de Primaria, Secundaria, FP e Bacharelato. Nesta edición, que se celebra baixo o lema A innovación do futuro, amosarase cara a onde camiña a innovación, cales serán os recursos e procesos que se utilizarán para levar a cabo esa innovación, en que ámbitos da vida se desenvolverá máis e que melloras proporcionará á sociedade ou mesmo as desvantaxes que pode supor.

Esta semana terán lugar diferentes actividades totalmente interactivas.

Mañá celebrarase un grande espectáculo de ciencia e o xoves e o venres realizaranse talleres para estudantes de Primaria e Secundaria.

Os grupos participantes xa recibiron nos seus centros educativos, de xeito gratuíto, un kit con todo o material necesario para poder formar parte destas experiencias.

Os alumnos de Primaria poderán achegarse ao mundo da electricidade e os de Secundaria, pola súa parte, terán a oportunidade de coñecer máis de preto algúns dos segredos que garda a chamada cociña molecular.

Tres distincións para proxectos innovadores. Nos vindeiros días daranse a coñecer os gañadores dos proxectos máis innovadores desta edición, que ao longo do último mes foron chegando á organización da maior feira científica da nosa comunidade autónoma.

Equipos de estudantes de Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional competirán polo premio final do certame. redacción