‘Galiciencia’ e o misterio dun cabelo noso a través de luz dun raio láser

O peche de Galiciencia on line 2021, a maior feira científica da nosa comunidade, ven de ser todo un éxito impulsada polo Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole).

Baixo o lema A innovación Pos-COVID a través da revolución do talento, alumnado de Primaria, Secundaria, FP e Bacharelato tivo a oportunidade de achegarse á ciencia e a tecnoloxía de xeito ameno e práctico. A feira conta co apoio da Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Innovación (Gain); e coa colaboración da Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) – Ministerio de Ciencia e Innovación.

Os alumnos de Primaria participaron no taller Como pode voar un helicóptero en Marte?, inspirado na misión Mars2020 da NASA, que lanzou e aterrou con éxito o rover Perseverance en Marte, co fin de recoller datos que sirvan para demostrar que o planeta albergou algunha vez vida en forma de organismos microscópicos. Ademais, esta misión tiña o aliciente de lograr o primeiro voo con motor noutro planeta. Nesta actividade os rapaces realizaron a coñecida proba do helicóptero de papel, situada no contexto do deseño de enxeñaría, co fin de coñecer como a resistencia do aire axuda a explicar o funcionamento dos helicópteros.

O alumnado de Secundaria puido desfrutar co taller Espiando a coroa, no transcurso do cal calcularon a dimensión dun cabelo a través de luz láser. Os rapaces achegáronse á microscopía electrónica, que consegue amosarnos a estrutura e aparencia de entes minúsculos como os coronavirus. Pero, para desentrañar a estrutura e aparencia das moléculas que os conforman, tiveron que acudir á luz dos raios X.

Proxectos innovadores nos eidos das novas tecnoloxías, agricultura, medio ambiente, comunicación, música, bioloxía, física ou robótica

A vindeira semana daranse a coñecer os gañadores do concurso de proxectos desta edición –que xa poden verse na páxina web www.galiciencia.online, onde o público pode interaccionar e dar a súa propia valoración–, e tamén do concurso de fotografías promovido a través de Instagram.

Seleccionáronse 55 proxectos de Secundaria, Bacharelato e FP, que competirán polo premio final do certame con propostas innovadoras en ámbitos tan diversos como as novas tecnoloxías, agricultura, medio ambiente, comunicación, música, bioloxía, física, robótica ou historia, entre outros. Do total de proxectos, 14 proceden da provincia da Coruña, 14 de Pontevedra, 13 de Ourense, 6 de Lugo; e, de fóra de Galicia, 5 de Biscaia, 2 de Barcelona e 1 de Asturias. Trátase de 28 centros educativos diferentes.

Fóra de competición tamén poden participar estudantes de Primaria e Educación Especial, dos que se seleccionaron 18 proxectos dun total de 11 centros educativos espallados por Galicia.