Galiciencia: máis de tres mil rapaces van de ‘tecno-feira’

Arrancaba onte nunha ponte entre Santiago e Ourense a 15ª edición de Galiciencia, a maior feira científica que se celebra na nosa comunidade e que busca achegar a ciencia á sociedade, en particular a estudantes de Primaria, Secundaria, FP e Bacharelato. Promovida polo Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole), desenvolverase ata o venres baixo o lema

A innovación do futuro. Debido ás restricións provocadas pola actual situación sanitaria, esta edición é online (polo que se abre a participantes de toda España) e pode seguirse en directo a través do Youtube de Tecnópole e da web www.galiciencia.online. Conta co apoio da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, a través da Axencia Galega de Innovación (Gain), colaborando nesta grtande posta educativa. O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, deu a benvida onte pola mañá de xeito telemático aos máis de 3.000 rapaces de toda España participantes nesta edición.

“Este ano Galiciencia 2020 é diferente porque nada é igual desde que comezou a pandemia. Toca adaptarse a esta realidade e por iso a maior feira científica de Galicia reinventa o seu formato e presenta a súa primeira edición cen por cen en liña, todo un reto para Tecnópole, que ao longo destes meses realizou un gran traballo para trasladar esta feira ao mundo dixital e abrilo a moitos máis participantes tamén fóra de Galicia”, salientou.

O presidente sinalou que “agora os protagonistas sodes vós, rapaces e rapazas dos centros de ensino de Galicia e do resto de España, que aproveitades a oportunidade que Galiciencia vos ofrece para achegarvos á ciencia dunha maneira diferente á que se fai nas aulas, xogando e competindo sanamente para ver cales son os mellores proxectos. O éxito desta convocatoria está asegurado porque a resposta da comunidade non puido ser mellor, con máis de 3.000 estudantes inscritos”.

“Estamos ante unha crise sanitaria e económica para a que só a ciencia pode dar respostas. Non estamos a buscar solucións, medidas e tratamentos só para mañá senón tamén para o longo prazo porque a Galicia que vós ides herdar así o necesita. Por iso, e como di o lema deste ano de Galiciencia, anímovos a convertervos no que desexedes e que sexades os protagonistas da innovación do futuro”, concluíu Feijóo nunha apertura que tivo tamén a intervención de David Ballesteros, responsable desta cita.

gran espectáculo con pluralidade de temas. A feira comezou cun grande espectáculo de ciencia no que os participantes tiveron a oportunidade de coñecer cales serán as tecnoloxías máis innovadoras no futuro. Achegáronse á intelixencia artificial, á realidade aumentada e realidade virtual, á neurociencia e mesmo á ciberseguridade e ao mundo hacking ou pirateo informático.

Houbo demostracións en directo e os rapaces, desde os seus centros educativos, realizaron os seus propios experimentos coas indicacións dos divulgadores científicos que conducen este evento, cos que podían interactuar. Ao longo da mañá os rapaces puideron coñecer se as súas contas foran hackeadas, desenvolveron experimentos de recoñecemento de imaxe... e ata fixeron karaoke a través dun novo xogo de simulación.