Garaxe Hermético triunfa con dous galardóns nos Premios Curuxa 2021

Santiago. Nuria Martínez e Fernando Iglesias Mouta-Kohell, alumna e profesor do Garaxe Hermético, a escola profesional de banda deseñada e ilustración fundada por Kiko da Silva, ilustrador e colaborador diario de EL CORREO, resultaron gañadores dos Premios Curuxa 2021.

O segundo Premio Curuxa foi nesta edición para Fernando Iglesias Mouta-Kohell, que xa gañou no 2019 o primeiro Premio Curuxa -por un debuxo presentado co título Éxodo.

Na súa análise, o xurado incide en que esta obra traslada unha mensaxe “que condensa moi ben a realidade galega e unha forma de ver a vida moi próxima ao noso territorio co humor autóctono, a retranca galega”. Tamén salientou que é un estilo “moi ben resolto en canto ás liñas, composición e elección de cores, en xeral moi adecuado para o humor gráfico”.

En relación aos gañadores do Premio Curuxa Nova, o xurado destacou do traballo de Nuria Martínez Carbó, que acadou o primeiro premio Curuxa Nova por un debuxo titulado Un cadáver con sorte, sinalando como principal valor “a capacidade de xerar sorpresa entre o estilo inicial e a mensaxe que se descubre finalmente”, ademais de poñer o acento na súa “forte ironía”. O fallo engade, ademais, “a elección dun estilo que non é moi habitual no humor gráfico, tipo fotograma ou viñeta de novela gráfica”. ECG