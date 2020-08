Garrel, Sang-soo y Strickland competirán este 2020 en la sección abierta del festival de San Sebastián

séptimo arte Los cineastas Philippe Garrel, Hong Sang-soo y Peter Strickland competirán con sus últimas creaciones cinematográficas en la sección Zabaltegi-Tabakalera del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que exhibirá un total de 19 títulos, de los cuales 9 serán cortometrajes.

El Zinemaldia informó ayer de los filmes que completan la sección abierta del certamen, algunos de los cuales fueron seleccionados para el festival de Cannes, suspendido por la pandemia de la covid-19, tuvieron éxito en otros festivales, como el de Berlín, o están programados para Venecia y Toronto.

La sección contará también con el estreno de la última película del español Juan Cavestany, Un efecto óptico, que cuenta conCarmen Machi y Pepón Nieto.

También se exhibirá la película Los conductos, con la que el colombiano Camilo Restrepo ganó el premio a la mejor ópera prima en Berlín, así como Fauna, que presentará previamente el mexicano Nicolás Pereda en el festival de cine de Toronto.

El francés Philippe Garrel, a quien el festival donostiarra dedicó una retrospectiva en 2007, vuelve a Euskadi con la película que presentó en Berlín, The Salt of Tears. Garrel regresa a Zabaltegi, sección que exhibió en 2008 su obra La frontière de l’aube y en 2017 Lover for a day.

Otro director consagrado seleccionado en Zabaltegi es el asiático Hong Sang-soo, que mostrará el trabajo con el que ganó el Oso de Plata al mejor director en Berlin, The Woman Who Ran.

El surcoreano ya ganó en San Sebastián en 2016 con Yourself and Yours, con la que logró la Concha de Plata al mejor director, y participó de nuevo al año siguiente con el filme The Day After.

Desde Berlín llegará Days, del director malasio afincado en Taiwán Tasi Ming-Liagn, premiado varias veces con galardones como el León de Oro de Venecia con Vive l’amour en 1994, un año tras exhibir su primer filme, Rebeldes del dios. efe