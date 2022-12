Gayoso e Arturo Fernández conducen o ‘Especial Fin de Ano’

A Televisión de Galicia celebra o peche de ano coa mellor música. O ‘Especial fin de ano 2022’ contará, entre outros grandes artistas, con Bustamante, Camela, Carlos Baute ou La Pegatina.

Ademais, polo programa conducido por Xosé Ramón Gayoso e Arturo Fernández pasarán algúns dos rostros máis populares da canle pública, como Touriñán ou os presentadores de informativos Marta Darriba, Eduardo Herrero e Almudena Rodríguez Urzáiz; os de ‘O tempo’, Ana Celia, Noelia Rodríguez e Jesús Peleteiro, e os de ‘Deportes’, Terio Carrera e Gustavo Varela. Tamén estarán no especial os actores de ‘Saudade de ti’ e os condutores dos programas ‘Malicia noticias’, ‘Quen anda aí’, ‘Land Rober Tunai Show’, ‘Bamboleo’, ‘Galicia bonita’, ‘Dígocho eu’ e ‘Estache bo’.

A temática do último programa do ano serán os retrousos populares, himnos musicais que fixeron época e que se incluirán a través de actuacións memorables da TVG, por exemplo, as de Money M con ‘Rivers of Babilón; Abba, con ‘Mamma mía’; Spice Girls, con ‘Wannabe; Village People con ‘Ymca’; Shakira con ‘waka waka’; Rafaella Carrá con ‘Hay que venir al sur’, ou Rosalía, con ‘Despechá’.

O programa musical contará así mesmo con algunhas das orquestras galegas máis populares, como Olympus, El combo dominicano e Cinema, que mesmo farán actuacións conxuntas. E, entre os artistas galegos convidados, atópanse: Pili Pampín, o cantautor ferrolán Andrés Suárez, as cantadeiras de Malvela, a banda de punk rock Os vacalouras e a charanga Festicultores. Pola súa banda, o dúo Amistades peligrosas actuará en solitario e mais coas pandereiteiras Catigas e agarimos.

Dentro do ‘Especial fin de ano 2022’, Arturo Fernández, Noelia Rey e Paco Lodeiro desprazaranse ata a praza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, para a retransmisión en directo, ás 00:00 h das badaladas, que marcarán a entrada no ano 2023.

MENSAXE DO PRESIDENTE DA XUNTA. Este sábado, antes do ‘Telexornal mediodía’, ás 14:20 h, Televisión de Galicia emitirá a mensaxe de fin de ano do presidente da Xunta de Galicia, a primeira do presidente Alfonso Rueda. Nesta ocasión, a mensaxe gravouse na Oficina do Peregrino de Santiago, símbolo do Camiño neste ano xacobeo dobre. A mensaxe poderá seguirse tamén pola Radio Galega e a web G24.gal. Tamén, con subtítulos, a través das opcións da TDT e, con lingua de signos, na súa redifusión pola G2 (15:30 h). Así mesmo, estará accesible en G24.gal, o portal da información da Corporación.

CLAUSURA DO ANO XUBILAR COMPOSTELÁN. A Televisión de Galicia emite hoxe, entre as 16:00 h e as 18:20 h o ‘Peche da Porta Santa’, un acto simbólico que marca a fin das celebracións do Xacobeo, nesta edición dobre, que se estendeu entre os anos 2021 e 2022. O evento estará presidido polo arcebispo de Santiago de Compostela, Xulián Barrio e, ademais da clausura simbólica da porta, incluirá unha celebración eucarística.

A canle pública contará en directo todo o que aconteza na catedral de Santiago, nunha xornada de gran transcendencia, con presencia de autoridades e peregrinos. O programa especial da TVG contará cos comentarios dos xornalistas Moncho Lemos e Fernando Madriñán.

Ademais, os espectadores poderán escoitar as campás da catedral de Santiago repicar á maneira tradicional durante a liturxia.