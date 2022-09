‘Gods of Molenbeek’ abre este lunes el ciclo ‘Amal en Ruta Pontevedra 2022’

CINE. La Fundación Araguaney-Puente de Culturas y el Concello de Pontevedra inician este lunes el ciclo de cine euroárabe Amal en Ruta Pontevedra 2022, una versión resumida de la última edición de la Semana de Cine Euroárabe Amal, celebrada en octubre de 2021 en Santiago. Se proyectará gratuitamente el documental Gods of Molenbeek, dirigido por Reetta Huhtanen. La cita es a las 21.00 horas en el Teatro Principal de Pontevedra (rúa Paio Gómez Chariño, 6). Reetta Huhtanen es graduada en la ELO Film School de Finlandia, estudió realización de documentales, además de licenciarse en Sociología y Filosofía. Sus películas, The Coffee Break, sobre tres eternos estudiantes, y Economic Forecasts, sobre el opaco universo de la economía, se han proyectado en numerosos festivales internacionales. Gods of Molenbeek es su primer largometraje documental. ECG