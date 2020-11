“Gracias a estas tecnologías, las personas con parálisis tienen más autonomía”

¿Qué peso tiene la tecnología en vuestro día a día, Mónica?

La tecnología es un elemento fundamental en nuestro día a día porque está presente de alguna manera u otra en la práctica totalidad de acciones que realizamos para mejorar la vida de las personas con parálisis cerebral y de sus familias. Sin embargo, convendría concretar de qué hablamos cuando nos referimos a un término tan amplio como tecnología, y cómo lo trabajamos en el Movimiento Aspace. En nuestras entidades hemos adoptado un término que nos permite hablar de tecnología de forma transversal, me refiero a Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación (TEP). Hablamos de TEP cuando las tecnologías permiten el ejercicio activo de la ciudadanía o cuando pasa a estar ligada a la persona porque ejerce un papel importante para paliar necesidades de conocimiento y aprendizaje.

Existen muchos otros términos que manejamos hablando de tecnología; como las conocidas TIC, que son herramientas; o las TAC, que se refieren a las metodologías y a los usos de las herramientas. El término TEP es el que nos permite identificar tecnologías útiles para mejorar la calidad de vida, la participación y los derechos de las personas con parálisis cerebral y es el que otorga ese peso fundamental a la tecnología en cuestión.

¿Cuándo empezasteis a incorporarla a vuestro trabajo?

Las entidades miembro del Movimiento Aspace han apostado siempre por explorar la innovación y buscar nuevas soluciones para las personas con parálisis cerebral y sus familias. Las inquietudes de profesionales en este sentido ya estaban ahí y es Confederación Aspace quien trata de sistematizar el conocimiento tecnológico, promover la realización de proyectos innovadores de forma conjunta y formar en la implantación de las mejores soluciones tecnológicas; a través de un proyecto denominado #ASPACEnet, que arrancó a finales de 2011 de la mano de la Fundación Vodafone España, que ha apoyado el proyecto durante casi diez años.

¿Puedes contarnos qué programas utilizáis para que puedan comunicarse, aprender y alcanzar metas?

Es difícil destacar una sola solución porque se han explorado múltiples opciones y, de hecho, lo ideal es conocerlas y estar preparadas para escoger la más adecuada a las necesidades de la persona con parálisis cerebral en cuestión. La necesidad no parte de la herramienta, parte de la persona y se busca una herramienta adecuada para ella que, tal vez, se puede adaptar a sus necesidades específicas. De hecho, completamos la definición de tecnología que antes referenciaba clasificando las herramientas en cuatro posibles categorías según su uso.

En primer lugar, estarían los Sistemas Aumentativos y Alternativos de la Comunicación; también llamados SAAC. Por resumir, un SAAC permite comunicar a las personas que no pueden comunicar. Dicho así parece sencillo, pero implantar lo es una tarea compleja. Existen muchos programas de este tipo, tal vez el más conocido es el Tobii, que permite el acceso a través de la mirada. Otra herramienta serían los productos de apoyo, que son muy variados y pueden ser programas o periféricos, la cuestión principal es que permiten realizar tareas de forma autónoma. Un botón adaptado para activar algún electrodoméstico en casa o una aplicación como aMiAlcance, que permite manejar terminales Android a través de un sistema de barrido; lo que habilita el acceso a personas que tengan dificultades físicas para manipular el teléfono. La lista en este sentido es interminable.

¿Tienes algún dato o porcentaje de personas que han mejorado gracias al uso de la tecnología? ¿Vuestras expectativas se están cumpliendo?

El concepto mejorar tal vez no sea el más adecuado en el caso de la parálisis cerebral, que es una discapacidad que en el 90 % de los casos se produce durante el parto y que las secuelas que deja son, por norma general, para toda la vida. Nuestras expectativas se cumplen en el sentido de que las personas con parálisis cerebral tienen, gracias a estas tecnologías más autonomía y mayor capacidad de decisión y participación.

Viendo el vídeo de presentación de Aspace, uno de los momentos que más me ha impactado es cuando alguien dice: “Puedo hacerlo sola, sin ayuda”. ¿Ayuda la tecnología en la autoestima de estas personas?

Tiene que ver con la cuestión que apuntaba en la pregunta anterior. La tecnología no mejora la autoestima por sí misma, pero un uso correcto y adaptado permitirá mejorar la participación y la inclusión social. Imaginemos el caso de los SAAC, si vives con capacidades cognitivas intactas, pero no puedes expresarte o lo haces con muchas dificultades, el simple hecho de poder decir que algo te gusta, o que no, que quieres elegir qué película ver o qué ropa ponerte; estas cuestiones tan cotidianas para la mayoría resultan una transformación para ti si nunca has podido comunicarte más que con quienes te conocen mucho. Esta transformación tiene consecuencias directas, la primera es la mejora de la calidad de vida y, por tanto, el aumento de factores como la felicidad o la autoestima.

¿Podemos decir que existe una tecnología para todos?

No creemos que las tecnologías sean una solución cerrada. Deben existir soluciones con objetivos generales que permitan ser utilizadas de diferentes formas por distintas personas según las necesidades de cada caso. Cada persona necesitará una serie de tecnologías diferentes, y al abordarlas las utilizará de la forma prevista por quien la creará, de una forma alternativa o la adaptará a sus necesidades.

Lo importante más bien sería, en especial en cuanto a los SAAC, que las tecnologías que utilizan las personas con parálisis cerebral para participar en su entorno sean reconocidas por el resto de sociedad como herramientas válidas de participación. Por ejemplo, y en el caso de los SAAC, una persona con parálisis cerebral no puede usarla para hablar por sí misma ante un juez, porque no se reconoce la validez de la herramienta. Esto es una clara vulneración de derechos y creemos que aún queda mucho por avanzar.

¿Y está disponible para todos los que forman parte de Aspace?

Hay dos barreras para el acceso. Una es su coste y la otra es la formación. #ASPACEnet trabaja en ambos sentidos, apoyando adquisición de materiales y ofreciendo formación específica sobre cómo implantar ciertas tecnologías.

Tal vez lo más complejo, por recursos, sea el coste; no siempre es posible abordar un proyecto de adquisición de equipamiento. Por eso también exploramos otras opciones como las tecnologías de bajo coste o las adaptaciones realizadas en entornos asociativos utilizando impresoras 3D.

¿Quién forma al personal?

Recurrimos a profesionales expertos en la tecnología sobre la que queremos profundizar. Tenemos empresas y entidades colaboradoras como Fundación Vodafone España, BJ Adaptaciones o Ilunion Sociosanitario con las que establecemos sinergias desde las que implantar usos de la tecnología en las entidades Aspace.

Por cierto, qué me puedes contar de vuestras cuatro líneas de actuación, Mónica.

Son las líneas de trabajo más recientes de nuestro proyecto #ASPACEnet, en concreto las de 2019.

1. Promoción de las TIC en el alumnado con parálisis cerebral.

El proyecto tiene como objetivo que los profesionales de los centros educativos actualicen su conocimiento sobre estrategias y sistemas de comunicación aumentativa y alternativa para personas con parálisis cerebral. Hemos realizado una acción formativa en 12 entidades Aspace dirigidas a 199 profesionales de atención directa en centros escolares, con el objetivo de facilitar que 494 alumnos y alumnas accedan a las nuevas tecnologías.

2. Proyecto Formación, apoyo y acompañamiento en soluciones tecnológicas. El objetivo ha sido sacar el máximo partido a los recursos de los que disponen las entidades para potenciar la autonomía, comunicación y la participación de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines. Así, 600 personas con parálisis cerebral han podido mejorar su autonomía y su calidad de vida.

3. Grupo de Trabajo #ASPACEnet. En 2019 definió cuál es la figura del líder de tecnología de apoyo en las entidades y diseñó un centro de recursos tecnológicos online donde se recogen todas las herramientas, soportes, dispositivos y aplicaciones de interés para las personas con parálisis cerebral. Asimismo, elaboró la guía La tecnología en las entidades Aspace dirigida a los profesionales, en donde se concretan distintos aspectos sobre el uso y la aplicación de la tecnología para las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines, de manera que todas las entidades Aspace puedan regirse por el mismo criterio.

4. VIII Jornadas #ASPACEnet “Bajo coste: la tecnología al alcance de todas las personas”. En ellas hacemos un taller práctico para la elaboración de diferentes materiales adaptados de bajo coste; un ratón inalámbrico, un joystick para manejo del ratón...

Diseño: Carmen Botana