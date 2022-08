Gran experiencia enoturística en el Condado de Tea

El enoturismo o turismo enológico es aquel tipo de turismo dedicado a potenciar y gestionar la riqueza vitivinícola de una determinada zona. Está directamente relacionado con otros tipos de turismo, como el gastronómico, cultural y de la salud-belleza. Los visitantes conocen la arquitectura de las bodegas y su entorno natural además del proceso de elaboración del vino, desde la recogida de la uva hasta su embotellamiento. Es una fórmula que permite la desestacionalización del sector con experiencias personalizadas y diferenciadas y promociona iniciativas tales como las rutas del vino, aprovechando el rico patrimonio natural, cultural y paisajístico de Galicia, vinculando esa riqueza con el mundo del vino en unos territorios como las denominaciones de origen en los que la viticultura tiene un papel protagonista.

Desde 1959 se celebra la Festa do Viño do Condado el último fin de semana de agosto en el recinto amurallado de Salvaterra do Miño. Se ofrecerán degustaciones de exquisitos vinos acompañados de productos de la zona.

Aprovechando esta circunstancia es un buen momento para acercarse a la Bodega Fillaboa, perteneciente a la familia Masaveu desde el año 2000. Fillaboa es un pazo histórico cuya finca ha permanecido indivisible a lo largo de los siglos siendo una de las fincas más grandes, bellas y antiguas de Galicia y la única que, por sus especiales características, pertenece a la Asociación Grandes Pagos de España. Tras los 1.600 metros del grueso muro de piedra que protege la propiedad, se esconden, además de los viñedos, la bodega y un espectacular pazo señorial reconstruido. 50 hectáreas de viñedos de uva albariño plantados en ondulantes laderas conforman la finca de Fillaboa que comprende un total de 74 hectáreas repartidas en 12 pagos en la frontera natural con Portugal, junto a los ríos Tea y Miño. Los suelos ricos y el clima atlántico, con suaves temperaturas por la cercanía del mar, hacen de Fillaboa un lugar privilegiado para el cultivo de la uva autóctona, la albariño.

La vendimia es manual, en cada parcela por separado, se trabaja con levaduras autóctonas y se elaboran en torno a las 250.000 botellas anuales.

Fillaboa cuenta con tres referencias vitivinícolas: Fillaboa, Fillaboa Selección Finca Monte Alto y La Fillaboa 1898. También ofrece tres aguardientes gallegos (blanco, de hierbas y envejecido).El visitante puede recorrer el pazo y sus jardines, llegando a la zona de elaboración de los vinos donde descubre los detalles que hacen únicos los vinos Fillaboa, pudiendo catarlos y conocerlos de primera mano.

La bodega apuesta por una agricultura sostenible con un sistema de control biológico basado en la selección y cría de especies beneficiosas, favoreciendo los propios cultivos y contribuyendo a mejorar el entorno del Condado de Tea fomentando la biodiversidad.