Gran Hotel Balneario Auria, un “innovador” proxecto en marcha

“A cidade de Ourense e toda a provincia poderán presumir do hotel balneario máis moderno e innovador de cantas instalacións existen hoxe en Europa, ademais do mellor conectado do continente a través da alta velocidade”, afirmou este mércores o presidente da Deputación, Manuel Baltar, durante o acto de presentación do anteproxecto do Gran Hotel Balneario Auria, que antes de 2027 será unha realidade no Pazo Provincial. Unha proposta que respectando o actual inmoble, construído a finais do século XIX e declarado Ben de Interese Cultural en 1975, transformará o uso administrativo do actual edificio nun establecemento hoteleiro de 5 estrelas cunha ampla oferta termal, a escasa distancia dun dos emblemas da cidade como As Burgas e na contorna da área comercial e o casco vello da cidade.

No patio do Pazo Provincial onde o anteproxecto sitúa unha piscina termal de inspiración romana, representantes dos ámbitos institucionais, económicos, sociais e termais da provincia coñeceron os detalles dunha iniciativa “que é o resultado da captación termal protexida que realizamos neste lugar e que nos permitiu atopar un acuífero termal máis que suficiente -3 litros por segundo, a unha temperatura de 41,6 graos a 172 metros de profundidade e cun contido en sales minerais propio das augas termais de Ourense- para construír o que sen dúbida será un dos balnearios referentes de toda Europa”, destacou o presidente provincial.

“Non hai en España nin Europa un territorio coa riqueza que posúe a provincia, con 15 concellos termais implicados nun plan de aproveitamento deste recurso que puxemos en marcha en 2014”, sinalou Manuel Baltar, “pero botábamos en falta un balneario que estivera á altura dos 51 sitios de 18 nacións europeas con maior relevancia termal que forman parte da Asociación de Cidades Históricas Termais de Europa que presido”.

Agora, engadiu, a Deputación “pon a disposición do desenvolvemento termal de Ourense nin máis nin menos que a súa sede, un legado que vai supoñer un elemento transformador da cidade e a provincia e unha iniciativa na que desde o minuto uno estiveron interesados inversores, cadeas internacionais e xestores de balnearios, xusto nun momento histórico coa sacudida competitiva que suporá a chegada da alta velocidade en decembro”.

LEMBRANDO A Eduardo Blanco Amor. Un gran hotel, subliñou Manuel Baltar, que tamén renderá homenaxe “a un dos xigantes das nosas letras e emblema da cultura, Eduardo Blanco Amor, e a esa cidade ideal -Auria- na que o escritor ambientaba as súas obras e na que se pode recoñecer a Ourense”.