Grande éxito do concurso de entroido 2022 dos Bolechas

O Concurso Escolar de Entroido para centros de infantil e primaria de toda Galicia posto en marcha polos Bolechas e Grelo Comunicación foi todo un éxito. Desde o 21 de febreiro ata o 4 de marzo recibíronse algo máis de 500 fotografías de 308 centros educativos diferentes, desde escolas de infantil, ata centros rurais, colexios de primaria e secundaria e mesmo centros de educación especial.

O interese pola proposta quedou de manifesto no aumento do tráfico na web dos Bolechas (http://www.osbolechas.gal), máis dun 200 % durante o concurso, e tamén nas redes sociais, onde se acadaron máis de 1.500 impactos.

Asemade, rexistráronse un total de 1.539 descargas da Unidade Didáctica do Entroido de Galicia e máis de 4.000 das diversas actividades que se puxeron a disposición tanto dos centros educativos como de toda a cidadanía.

O éxito de participación confirma o desexo de recuperar esta festa tan nosa que é o entroido, e que sempre tivo moita acollida entre a cativada galega. De feito, moitos colexios aproveitaron a Unidade Didáctica e o material aportado nesta iniciativa para traballar o entroido e mesmo mandaron fotos relacionadas co traballo nas aulas.

Desde fotos individuais ata clases enteiras disfrazadas, carteis, máscaras, materiais elaborados para os disfraces, pasacalles, aulas engalanadas para o entroido..., todo tivo cabida nas fotos do concurso, demostrando unha vez máis o gran traballo que leva a cabo o profesorado de Galicia no día a día das aulas.

Algunhas das fotos foron publicadas nas redes sociais dos Bolechas –a enorme cantidade de material recibido fixo imposible publicar todo– pero todas as participacións recibiron un diploma e entraron no sorteo de vinte fantásticos agasallos, entre os que hai material informático, discos dos Bolechas e lotes de libros da popular familia.

O 7 de marzo realizouse o sorteo e o 8 publicáronse na web dos Bolechas e nas redes sociais os títulos das fotos que resultaron gañadoras.

Así mesmo, contactouse

cos colexios para informa-

los de que foron agraciados

e anunciarlles o envío dos

agasallos correspondentes.

Na zona de influencia de Compostela recoñeceuse a imaxe titulada Pasiño a pasiño facemos o Camiño, de 1.º B de primaria do CPI Cernadas de Castro de Lousame; Os rockeiros de 5º de infantil, do CEIP Manuel Rivero de Lalín; O mar, do CEIP Campanario de Porto do Son, e As greleiras, do CPI de Bembibre en Val do Dubra.

Ademais destes, resultaron premiadas as fotos O entroido, do Centro de Educación Especial Nosa Señora do Rosario da Coruña; As nosas cereixiñas, de 3 anos A do CEIP plurilingüe Xoan de Requeixo de Chantada; Entroidando con Rosalía, de 5.º de infantil do CEIP A Pedra de Bueu; Despois de moitos anos, as vacas volven ás rúas de Pazos, do CRA Monterrei; Entroido dos bolechas, de 1.º de primaria do CEIP Mariñamansa de Ourense; Peliqueiros de Nigrán, do CEIP Carlos Casares de Vilariño; Peregríns do mundo por Brens: Peregríns de Brens polo camiño, do CEIP A Igrexa-Brens de Cee; Lendas de Galicia: Pepa A Loba, de 6.º de infantil do CEIP de Esteiro en Ferrol; Mariñatur. Concello de Cervo, de 4.º de primaria do CEIP Fondo Nois de Foz; Érase unha vez, da EEI de Vilalba; Os trasnos do refugallo, da Escola Infantil Municipal de Arteixo; Festa dos choferes do Concello de Alfoz, de 4.º de infantil do CEIP Fondo Nois; Que treman os malvados!, de 5.º de infantil do CEIP Ramon Otero Pedrayo do Barco de Valdeorras; Condutores que se dirixen ao Rosal visitar o Galo Gonzalo e a Ola Manola, de 4.º de infantil do CEIP Mestre Valverde Mayo; A diversidade de estilos musicáis, únenos, de 3.º primaria do Colexio Atalaya Cantabria e Entroidos de Galicia, do CRA de Meis.