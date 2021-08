Grandes deportistas prueban los circuitos de este Marisquiño

La primera jornada de la vigésima edición de O Marisquiño arrancó hoy con entrenamientos en disciplinas como el skate o el BMX. Aunque no haya competición, también habrá actividades en disciplinas como el Basket 3x3, el graffiti y el Break-Dance. La mayoría de los deportistas que compiten en el festival a partir de mañana ya se encuentran en Vigo, entre ellos destaca la presencia del subcampeón olímpico de BMX Freestyle, el venezolano Daniel Dhers. Ayer llegaron, como estaba previsto, desde Tokyo tres de los miembros del equipo español de skate que acaban de competir en los Juegos y que participarán en O Marisquiño: Julia Benedetti, Danny León y Jaime Mateu, entre otros.

La primera competición fueron las semifinales y finales de BMX junior, que comenzaron alrededor de las 15,30 horas de hoy. En el resto de categorías de BMX y skate, los deportistas estuvieron entrenando a lo largo del día en los circuitos del evento. Además, hoy por la mañana también empezaron los workshop de Basket 3x3 y Break-Dance para los más pequeños, que también se desarrollarán a lo largo de la tarde. La incierta previsión meteorológica durante el fin de semana les obligará a estarpendientes del cielo, ante la posibilidad de que alguna actividad tenga que ser reprogramada o cambiada.

Entrenamiento de medalla. Grandes estrellas del deporte internacional están probando ya los circuitos de O Marisquiño. El subcampeón olímpico Daniel Dhers fue ayer uno de los primeros en probar la pista de BMX del festival en compañía de otros destacados riders internacionales como Daniel Sandoval (número 2 en el ranking mundial de BMX actualmente) y Jeremy Malott. Es de destacar el ejemplo de Dhers que nada más llegar a su hotel en Vigo después de un largo viaje quiso probar el circuito sin pararse antes en anda

Desde la organización se pide una especial responsabilidad de no asistir al festival si no se ha conseguido la entrada, con el fin de evitar acumulaciones de público y evitar riesgos sanitarios. Todos los espacios están vallados con doble cierre opaco, por lo que no será posible ver la actividad deportiva desde el exterior de los recintos.

Uno de los objetivos de la organización es hacer que en esta edición tan especial el evento pueda ser visto por sus seguidores de forma online y en retransmisiones televisivas. De ahí que este año se vaya a reforzar especialmente el streaming que se podrá seguir a través de las redes sociales del festival, y que se haya alcanzado un acuerdo con Televisión de Galicia y con Televigo para que se haga una cobertura especial del festival este año.

De esta forma, TVG 2 retransmitirá en directo las finales del domingo 8 por la tarde y ofrecerá amplios resúmenes de la jornada del sábado a lo largo de ese fin de semana. En los días posteriores al festival está previsto que se emitan diversos reportajes sobre O Marisquiño, que también tendrá cobertura en las emisiones para Europa y América de TVG.

Este acuerdo es muy importante para el evento ya que permitirá multiplicar de forma exponencial el número de personas que podrán seguir en directo estas pruebas en un año con aforo limitado en las gradas. Televigo también realizará una amplia cobertura del evento con retransmisiones en directo y otros medios han anunciado que conectarán con el streaming que realiza O Marisquiño para retransmitir todas las pruebas del evento.

La emisión de esta programación especial de cinco horas del sábado y del domingo se hará también a través de las redes sociales del festival (YouTube, Facebook y Twitch) así como de otras plataformas de ámbito nacional como As Acción y La Liga Sports con el objetivo de facilitar el acceso a todo el público interesado en los contenidos del Festival.