Guía de conciertos en Santiago para este verano y los próximos meses

Sin música la vida es menos y miles de personas trabajan para recomponer la agenda musical en Santiago y otros puntos de Galicia. Más allá de la oferta de las Festas do Apóstolo (vean www.elcorreogallego.es), basada en formaciones locales, recopilamos aquí otras citas de las próximas semanas y meses.

La Cidade da Cultura, gratis previa reserva en www.cidadedacultura.gal, el ciclo estival Atardecer No Gaiás propone estas actuaciones: Verto el jueves, Xoana el jueves 23 de julio, Guadi Galego el jueves 6 de agosto, Quintento Nós el jueves 13, Dani el 20 y Budiño con Son Trío el 27 de agosto.

Los días 24 y 25 de septiembre, el cantautor ferrolano Andrés Suárez, ya trabajando con el apoyo de una multinacional Warner, dará sendos conciertos en la sala Capitol de Santiago, con acceso a partir de 24 euros. Y el 23 de octubre, dentro del tour del nuevo disco homónimo, irá al Auditorio del Mar, Vigo.

Y justo en la ciudad olívica ojo al viaje para cantarnos que hará Michael Kiwanuka el 10 de septiembre, un soulman que llenará el Auditorio del Mar con ecos que igual beben de Hendrix que de Bill Withers, trazando ya un buen discurso con tres discos y repercusión internacional.

El jueves 15 de octubre, la Capitol recibirá a Baiuca, alias de Alejandro Guillán (de Catoira), cuya propuesta de folk mestizo incluye al percusionista Xosé Lois Romero, las cantareiras Andrea y Alejandra Montero, más los visuales de Adrián Canoura. Precio: 12 euros.

En clave de hiphop, el viernes 23 de octubre, ese mismo local compostelano de la Rúa de Concepción Arenal acogerá los versos de Fernandocosta, así, todo junto, como sus raíces isleñas (Ibiza) y sureñas (Granada). Precio: 16,50 euros.

Los madrileños Santero y los Muchachos, grupo deudor del sonido de The Band o Neil Young, y que ya sabe lo que es llenar salas de medio aforo, visitan Compostela para actuar el viernes 16 de octubre en Sónar. Viajan con el disco Rioflorido. Pr.: 12 euros. Antes, el 12 de septiembre irán a La Iguana, Vigo.

El sábado 12 de diciembre en la Malatesta (antes Nasa), aterrizan Mafalda, formación que suele presentar a ocho personas en escena que fusionan rock, rap y sonidos reggae. Pr.: 12 euros

La cantante gallega Miriam Rodríguez, famosa gracias ser una de las tres finalistas del programa de TVE Operación Triunfo en 2017, retoma su agenda el sábado 9 enero en la sala Capitol, parada de una gira llamada La dirección de tu suerte.

Ahí las entradas se venden a 28 euros, y a 25 en el caso del show del sábado 23 de enero, en el Palacio de la Ópera A Coruña.

Y aunque el próximo verano se otea lejos, el parón en la escena exige organizar propuestas con antelación, y los catalanes Stay Homas, grupo de pop vitalista, tocarán el 13 de junio en Capitol.

Por otro lado ,ya hay quienes se han puesto seis alarmas en el móvil para no olvidar que los Bad Religion retomarán su gira con paso por Galicia el viernes 14 de mayo, para que tiemble el Multiusos Fontes do Sar, donde estos iconos del punk rock tendrán como invitados a Suicidal Tendencies, Millencolin, Desakato, Blowfus y Bastards on Parade. Bad Religion celebran sus 40+1 años en la carretera con Age of Unreason. Entradas a 44 euros.