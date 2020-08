Guía sobre las principales comisiones de broker en eToro

En el mercado podemos encontrar una gran diversidad de empresas que se dedican a ofrecer servicios de trading online para comercializar con múltiples instrumentos financieros. Sin embargo, existen varios elementos de gran importancia que deben ser tomados en cuenta para encontrar el bróker que más se adecúe a nuestras necesidades.

En esta ocasión tendremos la oportunidad de analizar las mejores comisiones de los brokers, tomando como referencia la plataforma de social trading de mayor popularidad, eToro. Haremos importantes comentarios sobre las comisiones de eToro y todas sus tarifas adicionales.

Las mejores comisiones de broker del mercado: Etoro

A pesar de su gran impacto e importancia financiera, las comisiones del bróker es un factor que muy pocas personas suelen estudiar antes de registrarse en una plataforma de trading online. De igual manera, las comisiones de brokers, como eToro, son gastos que se encuentran involucrados en cada transacción que llevamos a cabo. Al comprar o vender instrumentos financieros, las comisiones forman parte del valor que se incluye automáticamente en las operaciones.

Se trata de un porcentaje monetario que eToro nos cobra por utilizar su plataforma para comercializar el valor de todos los activos subyacentes que pone a nuestra disposición. Magnitudes que pueden variar dependiendo del bróker que vayamos a utilizar.

A continuación conoceremos cada una de las comisiones y tarifas que el broker eToro se encarga de cobrar a todos las personas que realizan inversiones en su plataforma de trading online.

Comisiones de eToro

· Comisiones por apertura de cuenta en eToro

Abrir una cuenta como inversionista en eToro es un proceso totalmente gratuito. Sin embargo, este bróker requiere de un depósito mínimo de 200 euros para comenzar a invertir. Cabe destacar que para las personas que residen en Australia y Estados Unidos, el importe mínimo de depósito es de 50 dólares.

· Comisiones por retirada de fondos

Otra de las comisiones que debemos pagar al utilizar eToro es un porcentaje de dinero por retirar nuestros fondos disponibles en la cuenta. En este sentido, todas las solicitudes de retiros poseen un valor de 5 dólares.

· Tarifa por conversión de moneda

Al realizar el retiro de los fondos podemos optar con su conversión a nuestra moneda local. Sin embargo, este procedimiento posee un costo establecido por eToro.

Esta plataforma opera en USD y permite la conversión a monedas como el EUR, GBP, AUD, RMB, THB, IDR, MYR, VND, PHP. Cada una de ellas posee una tarifa diferente.

· Comisiones nocturnas y de fin de semana

Las posiciones de CFD que dejamos abiertas durante la noche se ven influenciadas por una reducida comisión que se calcula a partir de la posición. eToro ha manifestado que se trata de una comisión por costos de apalancamientos durante el periodo nocturno. Por otra parte, las comisiones de fin de semana son las mismas tarifas nocturnas que se cobran cuando mantenemos posiciones abiertas durante todo el fin de semana. En términos porcentuales, las tarifas de fin de semana representan el triple de una tarifa nocturna.

No podemos pasar por alto que eToro es una plataforma de trading online que le ofrece a sus usuarios disfrutar de 0% de comisión en acciones. Gracias a ello, no se cobran tarifas relacionadas con los derechos de timbre e incidencias. Asimismo, vale la pena destacar que eToro no cobra ningún tipo de comisión o tarifa adicional por su característica más destacada: las funciones de social trading. Además, eToro no cobra a sus usuarios ningún tipo de tarifa por gestiones, así como para la inversión en portafolios y por copiar posiciones de otros traders de la plataforma.

· Comisiones por apalancamiento en eToro

eToro es una destacada plataforma de social trading que se caracteriza por ofrecer a sus usuarios una gran variedad de herramientas para llevar a cabo sus inversiones en los mercados financieros del mundo. Una de las ventajas que ofrece este broker es la capacidad de conceder préstamos temporales a los inversores. El apalancamiento ofrece la oportunidad de abrir una operación que posee un volumen superior a la inversión realizada por el trader.

· Comisiones por inactividad en eToro

Entre las comisiones que debemos estar al tanto al utilizar eToro se encuentran las tarifas cobradas por la plataforma por concepto de “inactividad”. Una comisión de 5 dólares que se comienza a cobrar a partir de los 12 meses para aquellas cuentas que tienen saldo disponible. Por otra parte, la comisión por inactividad se comienza a cobrar a partir de los 4 meses para aquellas cuentas que no poseen ningún tipo de depósito.