Hablan los conductores de los Goya Clara Lago y Antonio de la Torre

Madrid. El actor Antonio de la Torre, que junto a Clara Lago presentará el próximo 11 de febrero la gala de los Premios Goya en el Auditorio Andalucía de Sevilla, afirmó con humor que se “dejaría dar una hostia” para promocionar el cine español, en alusión a lo sucedido con Will Smith en los pasados Oscar.

“(El bofetón y la broma a costa de la mujer de Will Smith, Jada Pinkett) fue muy desafortunado, porque uno se pasó tres pueblos y el otro perdió el control. Pero esto es otra industria distinta, muy digna y donde se hace también un proyecto de calidad aunque quitándole un cero. Me parece hasta sangrante la comparación”, explicó De la Torre al ser preguntado sobre si rebajarán el tono de las bromas a raíz de este incidente.

“Mi opinión personal es que hay muchos temas importantes sobre los que se puede ser sarcástico, más allá de lo que haga un compañero de profesión. Pero bueno, al final, parece que en las galas la gente está esperando a ver qué pollo se monta o a ver qué tuiter más incendiario se sube o qué titular se saca”, lamentó el 14 veces nominado a los premios Goya.

De la Torre calificó de “vorágine” este tipo de situaciones en las que se ven envueltas las galas de premios y lo compara con el “consumo audiovisual”. “Lo que espero es que esta gala sea una experiencia que te obliga a parar y a concentrar el tiempo en una cosa: cultura e inmediatez son antagonistas”, defendió en una presentación en la Academia de Cine.

En esta misma línea, Clara Lago también se mostró reacia a hacer bromas de este tipo con los compañeros. “No es nuestro lugar, siento que ese tipo de humor no es nuestro rol, dentro de que podemos intentar hacer una gala amena y caer simpáticos”, explicó la actriz, nominada en 2003 al Goya por su papel en El viaje de Carol.

Natalia Lafourcade o Pablo López. Ambos intérpretes avanzaron algunas de las sorpresas que tendrá la gala, organizada por Gestmusic, entre ellas actuaciones musicales como las de Natalia Lafourcade o Pablo López.

No descartó la actuación musical de los presentadores. “El año pasado no hubo presentadores y ahora nosotros, que somos actores, no sabemos muy bien en qué encuadrarnos. Redac.