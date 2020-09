Hablar dos lenguas activamente protege del deterioro cognitivo

Barcelona. Los investigadores reclutaron en cuatro hospitales de Barcelona y el área metropolitana a 63 individuos sanos, 135 pacientes con deterioro cognitivo leve, como pérdida de memoria, y 68 personas con Alzhéimer, que es la demencia más prevalente. Recogieron en un cuestionario la competencia lingüística en catalán y español, y establecieron el grado de bilingüismo que tenía cada persona. Luego, correlacionaron este grado con la edad del diagnóstico neurológico y el inicio de los síntomas.

Para entender mejor el origen de la ventaja cognitiva, hicieron que los participantes llevaran a cabo varias tareas de cognición, centradas sobre todo en el sistema de control ejecutivo, dado que estudios anteriores habían sugerido que este era el origen del beneficio. En total, los participantes realizaron cinco tareas en dos sesiones, como test de memoria y control cognitivo.

“Vimos que las personas con un grado más alto de bilingüismo recibían un diagnóstico de deterioro cognitivo leve más tarde que las personas que eran bilingües pasivas”, afirmó Calabria, para quien, seguramente, hablar dos lenguas y cambiar a menudo de una a otra es un entrenamiento del cerebro que hacemos durante toda la vida. Según este investigador, esta gimnasia lingüística está relacionada con otras funciones cognitivas, como el control ejecutivo, que se pone en marcha cuando realizamos varias acciones a la vez, por ejemplo, cuando conducimos, para ayudarnos a filtrar la información relevante.

El sistema cerebral del control ejecutivo está relacionado con el sistema de control de ambas lenguas: tiene que alternarlas, hacer que el cerebro se centre en una y luego en otra para no hacer intrusiones de una lengua en la otra cuando hablamos.

“Este sistema, en el contexto de las enfermedades neurodegenerativas, podría compensar los síntomas. Así, cuando algo no funciona bien debido a la enfermedad, el cerebro tiene sistemas alternativos eficientes para resolverlo gracias a ser bilingüe”, consideró Calabria, que insistió: “hemos visto que cuanto más uses ambas lenguas y mejor competencia lingüística tengas, mayor ventaja neuroprotectora tienes. El bilingüismo activo es, de hecho, un predictor importante del retraso en la aparición de los síntomas del deterioro cognitivo leve, una fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer, porque contribuye a la reserva cognitiva”. A.S.