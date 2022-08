Hacerse un ‘simpa’ en directo y el mundo ‘influencer’

A mi juicio, ya tardaba YouTube en cancelar el canal de Borja Escalona, un tipo maleducado, confictivo y con un morro que se lo pisa, al que yo he de reconocer solo conocí a partir de la que le montó a la pobre camarera de A Tapa do Barril, en Vigo, a donde fue para gorronear una empanadilla de 2,30 por sacar al bar en una transmisión en vivo. Algo por lo que no pasó la que le atendía, y que se pudo ver en su canal, al que estaban suscritas 35.500 personas.

Y sí, el vídeo se viralizó enseguida suscitando un sinfín de comentarios afeando su conducta, muchos de ellos por parte de famosos, algo bastante previsible teniendo en cuenta el tonito usado por el youtuber en toda la secuencia, amenazándole incluso con pasar al local una factura de 2.500 por la publicidad, para angustia de la pobre camarera a la que amargó el día, y que a mí, lo reconozco, me daría para echarme una risa en su jeta por su jeta.

La cuestión es que esta no era la primera vez que el individuo en cuestión acababa con denuncia ante el juzgado, como la que al parecer le va a poner la dueña del bar, Ana Terzado. Ya el año pasado tuvo a bien ir amenazando a la gente por la calle con una maquinilla de afeitar en la mano para cortarles el pelo, lo que hizo que una de ellas se la tirase al suelo y él la persiguiese exigiéndole comprarle una nueva. La cosa es que la máquina dio contra una señora, a la que hirió la nariz y que tuvo que ser asistida por los servicios de emergencia y trasladada a un centro sanitario, mientras que la Policía Nacional detuvo al youtuber, que ya tenía antecedentes por delitos contra la seguridad vial.

Lejos de ser un hecho aislado, al susodicho es habitual verlo en las redes mofándose de todo el mundo, colándose en estadios de fútbol, como en San Mamés del Athletic de Bilbao, en el que decidieron bajarle los humos, o retando a famosos, como Omar Montes, quien terminó dándole una paliza en el ring.

Así que yo no entiendo que haya más de 35.000 personas a las que este impresentable les parece un tipo digno de seguirle el rollo, pero menos me cabe en la cabeza es cómo con todo este historial nadie le ha cerrado antes el canal.

ME PARECE INDECENTE. Después, mucho calificar la edad autorizada de las películas, mucho protestar ante el defensor del menor por palabras malsonantes y escenas subidas de tono a deshora en la tele, y mucho rasgarnos las vestiduras con mil chorradas, pero luego permitimos que actitudes como las que muestra un tipo como este, intento de simpa en directo incluido con un par, circulen por todas partes. Y lo que es peor, ayudemos entre todos a que haga de estos gestos su “profesión” y su forma de vivir. Alucinante.

Todo esto me lleva a otro debate, el que surge con el principio de la historia, el de los influencers, a veces autollamados así por ellos mismos sin que nadie sepa muy bien a quiénes influyen, que pretenden ir a los sitios a disfrutar de servicios que no compran, a cambio de publicidad.

Nada que objetar si es un trueque que conviene a ambas partes y está pactado de antemano. Uno que ofrece su imagen y sus seguidores, el otro que le paga por eso, sea en metálico o con especies. El problema es cuando eso no se da y la venganza es utilizar las mismas redes para generar una fama negativa, porque me da que poco se puede hacer al respecto, salvo desenmascarar a quien hace tamaño chantaje chusquero.

Otra cosa muy distintas son los prescriptores de tendencias de verdad que, tarifa mediante, venden lo que sea con su mucho me estáis preguntando por. Honestamente, a mí me resultan cansinos y menos creíbles todavía que Belén Cuesta enseñando a poner un tampón o José Coronado regulando el intestino a base de bífidus activo, pero al menos a ellos se les supone un poco de profesionalidad y son elegidos por la propia marca. El resto... para olvidar.