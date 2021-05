Hai novos gañadores dos premios literarios Frei Martín Sarmiento

Santiago. Escolas Católicas, co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, entregou antonte os galardóns da décimo sexta edición dos premios literarios Frei Martín Sarmiento, cancelada pola covid, e da décimo sétima edición ademais dos recoñecementos do certame de curtametraxes REC.curta que busca promover o audiovisual en lingua galega entre o alumnado. Dada a excepcionalidade deste curso, derivada da pandemia, este acto desenvolveuse de forma virtual.

Tras a inauguración, que correu a cargo de Valentín García, secretario xeral de Escolas Católicas, e do presidente de Escolas Católicas Juan Manuel Buján tivo lugar a entrega de ditos galardóns.

As obras e autores gañadores da XVII edición, que presentou como novidade o recoñecemento ao labor de tradución, son: Infantil: Se che pica un mosquito. Jordi Gastó e Christian Inaraja. Kalandraka; 1ª Categoría: Hércules o xigante. Enrique López. Hércules de Ediciones; 2ª Cat.: Animalia. 2 Branco. Xosé Tomás. Xerais; 3ª Cat.: Conta nove estrelas. Andrea Maceiras; 4ª Cat. (Tradución): Maneiras de Vivir. Luis Leante. Tradución: Belén Rodríguez Suárez; 5ª Cat.: Ardora. Beatriz Maceira. Urco Editora; 6ª Cat.: Beleza Vermella. Arantza Portabales. Galaxia.

Ademais, tamén se entregaron os galardóns dos premiados na XVI edición, cancelada pola pandemia: Infantil: A casa do terror de Xoán Curiel, editados por Galaxia; 1ª Categoría: Macedonia de versos. Concha Blanco e Lidia Nokonoko. Aira Editorial; 2ª Categoría: O xeito das froitas. María Reimóndez. Oqueleo; 3ª Cat.: Brian o Chinés. David Daniel. Embora; 4ª Cat.: Novo Mundo. Isabel Zendán na expedición da vacina. El primo Ramón. Bululú; 5ª Cat.: Efecto Frankestein. Elia Barceló. Rodeira-Edebé; 6ª Cat.: As crónicas do viaxante. O pasaxeiro 19. Carlos Vila Sexto .

Por outra banda o proxecto REC.curta puxo o broche de ouro ao acto. “Malia os impedimentos para gravar debidos aos confinamentos e limitacións varias, estes son os traballos galardoados que no vindeiro mes de setembro visitarán o Festival de Cans”, sinalan na nota de prensa de Escolas Católicas. ECG