“Haremos un maratón radiofónico para celebrar los 2.000 programas y 12.000 horas de emisión”

2.000 programas y 12.000 horas de emisión, esas son las mágicas cifras que cumplirá el Estamos Contigo este próximo 21 de septiembre. Con Luís Rial en la dirección, celebrarán este hito con una cita especial, un maratón de doce horas (de 15.00 a 3.00) en el que contarán con la presencia de hasta cien colaboradores.

¿Qué supone este logro para el Estamos contigo?

Es algo único. Será muy especial, una cita en la que yo, como director, Quico Fernández, en calidad de subdirector, y David Suárez, responsable de la parte técnica, estaremos doce horas sentados ante el micrófono.

¿Se imaginaba llegar a estas cifras cuando comenzaron?

Recuerdo que cuando nació este programa, un día de Reyes de 2012, bajo el patrocinio de Vegalsa-Eroski, ni yo mismo confiaba en llegar a estas cifras. Que llevemos ya ocho años en antena significa que funciona y el cariño hacia el programa es enorme.

¿Por qué han decidido celebrarlo con un maratón radiofónico?

Cuando cumplimos los 1.000 programas, realizamos una comida a la que acudieron quinientas personas de toda Galicia. En esta ocasión, también lo quisimos hacer, pero no se pudo por la situación sanitaria que estamos sufriendo. Por ello, preparamos esta experiencia, única en la vida. Como periodista aventurero, no me quedaba casi nada en la vida por realizar, pero la verdad es que me faltaba por hacer un maratón radiofónico y de ahí surgió la idea.

¿Quién estará presente en este programa especial?

En las doce horas de emisión, desde las 15.00 hasta las 3.00 de la madrugada, pasarán por antena cien colaboradores. Algunos de ellos participarán en el propio estudio, mientras que los restantes lo harán por vía telefónica. Todos ellos lo harán de manera altruista, puesto que este es un programa de carácter solidario, a través del cual ayudamos todos los meses a cien familias, gracias a Vegalsa-Eroski, con vales de compra para que puedan adquirir alimentos de primera necesidad en cualquiera de sus establecimientos de la comunidad.

Además, el programa será inaugurado por la directora de marketing de Vegalsa-Eroski, Gabriela González, y el director general de EL CORREO GALLEGO, Alberto Tajes.

¿Habrá también parte musical?

Indudablemente, también disfrutaremos de música en directo. Estará con nosotros una representación de la Real Banda de Gaitas de Ourense; la cantautora de A Guardia, María José Vaz; mientras que el fin de fiesta estará protagonizado por los cantantes Rocío, de Argentina, y Sebastián, de Chile, que pondrán el broche de oro en la madrugada.

Por otra parte, participarán, los humoristas Somoza, Pacheco y Manuel de la Estrada.

¿A través de que medios se podrá escuchar esta cita especial?

El programa será transmitido a través de Radio Obradoiro y en conexión con la cadena de emisoras Fórmula Fan Radio, que cubre toda la zona norte de Galicia (A Coruña, Ferrol, Pontedeume, Sada...). Al mismo tiempo, se puede descargar la aplicación en playstore para seguirnos a través del teléfono móvil. Y también podrán hacerlo a través de internet.

Gracias a ello, llegaremos a 192 países, algo que ya conseguimos en el día a día del Estamos Contigo. En especial, cuidamos mucho aquellos países en los que hay muchos emigrados gallegos y, de hecho, recibimos mensajes de esos lugares.

¿A quién recordarán en la emisión?

Tendremos un recuerdo para todas las personas que han fallecido y que han formado parte de esta gran familia, ya que cabe destacar que somos un programa eminentemente solidario. Soy el decano de los periodistas radiofónicos, con sesenta años de experiencia en las ondas, y para mí, la noche siempre fue mi mejor plato. Siempre digo que la radio de día se oye, pero de noche se escucha.

Por último, a nivel de salud, ¿está preparado para este gran reto?

Como bien saben mis oyentes, estoy en diálisis, por lo que los doctores me han dicho que debo tener bastante precaución, porque son doce horas consecutivas. Con todo, llevaré la dirección y para ello, incluso, estará en el programa un médico, por si tuviera una subida o bajada de tensión que me pudiera afectar.