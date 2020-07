Helado de chocolate, arroz de coliflor y bacalao, y mucho plan ‘eco-friendly’

Podría pensarse que con la llegada del calor y la ausencia de las socorridas prendas de ropa que tapan los michelines en el invierno, las ensaladas, la pechuguita de pollo a la plancha, la fruta y los productos light estarían a la cabeza de nuestra lista de la compra en alimentación. Pero no. Por lo visto, en el podio de los alimentos preferidos por los españoles para darse un capricho en esta época se encuentran el chocolate como rey indiscutible, seguido por los helados y las pizzas. Son datos de la app Deliveroo, que apunta a que además somos muy de unificar los dos primeros antojos, engullendo helados de chocolate con avellanas a mansalva y por lo visto, digo yo que para acallar un poco la conciencia, nos decantamos en esta época por las pizzas healthy, elaboradas solamente con ingredientes naturales, y con cuanto más verde encima mejor que mejor.

No sé si a esa conclusión han llegado por los datos que arrojan sus pedidos, tal y como parece a priori, pero si es así, yo también haría un apunte a tener en cuenta, y es que cuando pedimos comida a domicilio tenemos más en mente platos calóricos y sobrados de grasas y azúcar, por aquello de que un día es un día, que unas verduritas al vapor y un pescadito a la plancha sin sal. Porque eso ya me lo preparo yo en casa los lunes, el mismo día que me pongo las mallas para ir al gimnasio y me juro que de esta vez va, si o sí, lo de ponerme en forma para lucir bikini.

En fin, que no sé cuántas calorías podrán tener los arroces que está preparando esta semana en el Gran Talaso Hotel Sanxenxo el chef José Antonio Álvarez, pero me da a mí que no van escasos de contenido energético.

Al frente de los fogones del establecimiento tras tomar el relevo como jefe de cocina de Juan Carlos Galbis Olivares, el maestro arrocero está haciendo las delicias de los paladares más exigentes a base de arroces de navajas, zamburiñas y berberechos; de pulpo y almejas, arroz negro de chocos; de cerdo ibérico, boletos y gambones; de pato, setas y habitas; el arroz Senyoret con mariscos y pescados, o el arroz a banda. Y ojo, que habida cuenta de la época en la que estamos de lucir palmito y cuidarnos un poco más, también prepara uno de coliflor, bacalao y garbanzos. Y por supuesto, la tradicional paella de verduras. Insisto, que no falte lo verde en nuestra dieta, que por algo el coronavirus nos ha traído esa especie de obsesión colectiva por lo saludable y por la naturaleza. ¿O solo a mí me parece que ahora todo es más eco-friendly que nunca de repente?

NO SÉ SI HASTA EL PUNTO DE OLVIDAR LAS BARBACOAS Y LA COMIDA RÁPIDA, no generar residuos innecesarios o no tirar basura en cualquier sitio, que ya sabemos que los conceptos se mezclan mucho, pero nos hemos vuelto de un saludable y un ecológico que me tiene alucinada. En cualquier caso, ojalá vaya más allá del simple postureo y consigamos cuidarnos y cuidar nuestro entorno mucho más.

Y ya de paso, seguir siendo solidarios. Al menos, eso es lo que pretenden con sus diferentes iniciativas algunas marcas como la de la conocida diseñadora Carolina Herrera, que acaba de lanzar Heart for Hope, una iniciativa benéfica nacida en el contexto de la pandemia para ayudar a los más desfavorecidos, donando a Cruz Roja y a Media Luna Roja globalmente el 10% de todas las ventas de sus bolsos y otros accesorios hasta el 31 de diciembre. Piezas atemporales realizadas en el Leather Atelier de la marca en España, y que tendrán con este gesto más significado que nunca.

OTRO PROYECTO QUE PERSONALMENTE ME ENCANTA, es el de la compañía C&A, que dirige en España y Portugal Domingos Esteves, porque no han querido que los aplausos al personal que siguió trabajando al servicio de la sociedad en los momentos tan difíciles que hemos vivido con la pandemia se queden solo en eso, en palmoteos desde las ventanas.

Por eso, han querido agradecer a nivel europeo esta labor altruista con la campaña Todos somos héroes, reconociendo y dando visibilidad precisamente a esos héroes locales, a quienes dedican una colección de camisetas, con un porcentaje de la recaudación destinado a esas personas y organizaciones que han ayudado a la sociedad de forma desinteresada durante el confinamiento. Y para ello, han seleccionado a un grupo de individuos y asociaciones que han hecho un poco de todo, desde movilizar a un barrio para la recogida de alimentos a crear una plataforma de voluntarios o inventar un accesorio para ventiladores que evitase la infección de los profesionales de la salud en los hospitales.

Transformar los aplausos en historias concretas y reales, y reconocer la labor del personal sanitario, policías y fuerzas de seguridad, comerciantes, trabajadores sociales, cuidadores, empleados de supermercados, transportistas, agricultores... y muchos vecinos y asociaciones que ayudaron a superar esta crisis. Las camisetas, 35.000 a la venta en Europa desde hoy, tendrán un precio de 9,99 euros y por cada unidad vendida, C&A donará 5 euros a un grupo de héroes locales seleccionados.

Por cierto, fabricadas en algodón sostenible y ya disponibles en las tiendas de Vigo y A Coruña. Para acercar la iniciativa al consumidor final, las camisetas tendrán un código QR que enlaza a un vídeo donde se cuenta el proyecto, y se venderán en un córner donde los clientes pueden dejar mensajes en el llamado Muro de la Esperanza.

QUE SEGURO QUE TAMBIÉN ATRAE LO SUYO, y desde luego, falta hacen unas buenas dosis de esperanza e ilusión para salir adelante después de todo lo vivido. Por eso, me encanta que se renueven proyectos como el de El Naútico de San Vicente, con Miguel de la Cierva dándole una vuelta a su programa de conciertos, o el del Atlántic Fest, reconvertido en Atlantic En Butaca y con el gran León Benavente a la cabeza. Sin duda, renovarse para no morir me parece la mejor opción.