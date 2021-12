Helena Girón, Clara Sola e Samuel M. Delgado triunfan no Novos Cinemas

Despois de seis días nos que o festival Novos Cinemas 2021 de Pontevedra proxectou 24 películas de máis dunha vintena de cineastas emerxentes, o festival fai públicos os premios da súa sexta edición. Mentres que Eles transportan a morte, de Helena Girón e Samuel M. Delgado, faise co Premio Novos Cinemas á Mellor Longametraxe da Sección Oficial, o xurado novo outórgalle o Premio á Mellor Dirección da Sección Oficial a Clara Sola, de Nathalie Álvarez Mesen. O xurado da crítica seleccionou a película Re Granchio, de Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, e o premio Latexos deste ano é 918 Gau, de Arantza Santesteban. O xurado de Latexos, estivo composto por Iria Silvosa (Numax), Carla Blanco Miraz (Zumzeig), Manuel Asín (Círculo de Belas Artes), Víctor Paz (Duplex Cinema) e Javier Pachón (CineCiutat). A favorita do público foi Rendir los machos, de David Pantaleón.

Ao longo desta cita atopáronse creadores, creadoras e público para intercambiar opinións e presentar as súas obras, tiveron lugar oito actividades formativas para xente de todas as idades e encontros profesionais con cineastas nos que puidemos ver as primeiras imaxes de películas como Cando toco un animal (Anxo Filgueira), Á procura da estrela (Carlos Martínez Peñalver), e Matria (Álvaro Gago). Ademais, tamén visitaron a cidade cineastas como Elena Martín Gimeno, María Pérez Sanz, Adrián Canoura, Chema García Ibarra, Leonor Díaz Esteve, Joke Olthaar, ou Liliana Torres, entre outros.

O xurado internacional da sexta edición de Novos Cinemas, formado polo cineasta Álvaro Gago, a programadora Inês de Lima e a música e actriz Cora Velasco,destacan que Eles transportan a morte, é “un filme que esculpe a través da súa materialidade sensible e agreste unha fantasmagoría que nos infecta e nos asómbra. Ese asombro é fermoso e necesario, xa que é traballado a través da reivindicación dunha posición revisionista dun pasado colonialista glorificado, nun presente en perigo de glorificarlo novamente”.

O xurado da sección Oficial outorga unha Mención Especial a Actual People, de Kit Zauhar.

O xurado novo, formado polos estudantes da Universidade de Vigo Raquel Álvarez Méndez; Manuel Lucas Mariño; Andrea Varela Jambrina; Cristina Vera Aurioles e Alejandro López Mera, concede un galardón a Clara Sola, de Nathalie Álvarez Mesen “por ser unha visión moi orgánica cunha exposición dos personaxes moi complexa, sen estigmatizar. Un tema tratado con sensibilidade, onde se presentan moi conectadas a relación entre os personaxes, a natureza e o espiritual”.

Outorgan tamén unha Mención Especial, por votación democrática, a Rendir los machos, de David Pantaleón “por cómo traballa a composición, a fotografía e a sucesión dos planos. A relación entre o rural e o urbano, como rescata a tradición e preséntaa como se comportan os homes, grazas á interpretación dos personaxes, ante unha tradición tan arraigada”.

O Premio do Público foi escollido polas persoas que asistiron ás salas de cinema en en esta sexta edición, é tamén foi para a debandita Rendir los machos, de Pantaleón.