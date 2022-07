Helô Pinheiro eterna musa

Corría el año 1962 cuando Vinicius de Moraes y Tom Jobim dedicaban horas de culto al whisky refugiados en el Bar do Veloso, en la antigua calle Montenegro de Ipanema (hoy Vinicius de Moraes), en Río de Janeiro. Desde allí espiaban el ‘dulce balanceo’ de las caderas de una jovencita de 17 años que pasaba a menudo por esa calle cuando iba a la playa o salía a hacer algún recado para sus padres.

Helô Pinheiro es hoy toda una señora que a sus 77 años conserva la belleza y el tipo de su juventud. Una belleza y una curvas que inspiraron la canción más famosa de la bossa nova: Garota de Ipanema o chica de Ipanema, el tema que encumbró a sus autores, Vinicius de Moraes y Tom Jobim.

Sesenta años años después, Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto, conocida como Helô Pinheiro, musa de Moraes y Jobim, la garota de carne y hueso, recuerda las circunstancias que inspiraron la famosa canción en 1962. Pinheiro cuenta que como su novio de aquel entonces, y actual marido, llevado por los celos quiso enfrentarse a puñetazos con Moraes y Jobim y cómo tuvo que adelantar su boda para aplacar los nervios de su pareja. Aunque finalmente, reconoce, ‘todos acabaron siendo amigos’.

Según confiesa la musa, el novio tenía motivos para estar celoso pues Jobim llegó a pedirle ‘varias veces’ que se casara con él a pesar de los 18 años de diferencia entre ambos. “Estaba enamorado de mí, llegó a confundirme la cabeza, pero al final terminamos como amigos en un relación de afecto y reconocimiento. Nos presento Vinicius y Tom me dijo que era el amor de su vida”, aseguró Helô. Yo tenía una relación seria y él estaba casado, pero los pájaros empezaron a volar en mi cabeza. Él decía que su matrimonio no funcionaba y que quería casarse conmigo”, recordó la empresaria, modelo y periodista, quien precisó que aun así, se fue de la cita “con los pájaros y con la seguridad de que no sucedería”.

La canción también le costó a Pinheiro disgustos en los tribunales. ‘Mi vida cambió cuando revelaron que yo era su inspiración, no lo creía, me emocioné y tardé en asumir lo que significaba’, dijo la musa que encandiló a los creadores del símbolo de la bossa nova y padres, junto a João Gilberto, de este estilo brasileño universal.

Pese a todo, el paso del tiempo ha dejado un poso de cariño en la memoria de la garota icónica. Ahora Pinheiro es una empresaria que presenta un programa de salud para la tercera edad en una televisión de Sao Paulo y que conserva la frescura, espontaneidad y elegancia que fascinó a los maestros de la música brasileña medio siglo atrás.

La ‘garota’ icónica es ahora una empresaria y presentadora que a sus 77 años conserva la frescura, espontaneidad y elegancia que fascinó a los maestros de la música brasileña medio siglo atrás. ‘Yo era muy tímida entonces, nunca contestaba a sus piropos, solo entraba al bar a comprar cigarrillos para mis padres o pasaba por allí para disfrutar de mis días libres al sol’, puntualiza.

La canción, presentada al público carioca el 2 de agosto de 1962, tuvo su verdadero reconocimiento como éxito mundial cuando, tres años más tarde, unos artistas estadounidenses se fijaron en la melodía.

En la época, aparecieron muchas jóvenes que se autoproclamaron ‘garotas de Ipanema’, explica Pinheiro, pero eso se acabó cuando el mismo Vinicius escribió en una publicación quién era la auténtica inspiradora de su obra más conocida.

Helo, como se la conocía, era hija de una familia pudiente y conservadora en el Brasil de los años 60. El padre era general del Ejército. Tenía sólo 17 años cuando se ruborizaba al paso por el bar Veloso con los silbidos y piropos de Vinicius y Jobin. El primero hizo la letra; el segundo, la música. ‘Yo me crié en un hogar muy severo y conservador, mi padre era militar y no le gustó nada que fuera el foco de la prensa de todo el mundo y objeto de las miradas de hombres maduros’, recordó.

La bossa nova ha sido la banda sonora de su vida y Garota de Ipanema es la canción que hasta hoy suena en su teléfono móvil cuando recibe llamadas. Su figura inspiradora le trajo fama en Brasil y en otros países, se convirtió en actriz de telenovelas, organizadora de concursos de belleza y empresaria.

Persona de opiniones firmes y con mando en plaza, la chica más célebre de Ipanema también fue portada en dos ocasiones de la revista Playboy , en 1987 y 2003, en este último caso junto a su hija Ticiane. ¡Ah! Y se declara partidaria de Bolsonaro. Pinheiro admite que el peor momento relacionado con su fama fue en 2001, cuando los herederos de Jobim y Vinicius la demandaron por explotar comercialmente el nombre de ‘Garota de Ipanema’, que ella usa en su tienda de ropa.

El conflicto judicial se resolvió el año pasado con un acuerdo entre las partes, que supuso ‘un perjuicio económico y psicológico’ para ella, según dice. ‘No entiendo la motivación de los herederos, hay miles de comercios con el nombre de la canción’, agregó Pinheiro, que a pesar de los malos tragos, continúa su balanceo entre nuevos proyectos como los concursos de belleza que organiza para escoger a la nueva ‘garota’ de Ipanema.

Antes de convertirse en el emblema de Ipanema, Helô tenía “una vida normal en Río de Janeiro”, iba a la playa y practicaba varios deportes que según dijo fueron los que le “moldearon” el cuerpo que inspiró a los cantantes.

“Con la canción me llegó la fama pero ese tipo de vida estaba en mi sangre, yo quería ser artista, desde pequeña montaba obras de teatro en casa, aunque no hubiera sido la Garota, habría luchado por el sueño”, aseguró Helô quien estudió tres carreras universitarias: periodismo, pedagogía y derecho. Ahora, Helô Pinheiro sigue en forma, practica gimnasia y musculación diariamente aunque también ha acudido a las ayudas de la plástica.

“Me cuido más por el estigma, soy una persona pública y la gente quiere verme siempre perfecta, tengo salud, hago deporte y me he puesto silicona”, habló sin tapujos, y argumentó que “ahora las cosas funcionan así, la gente se pone y se quita, las personas se crean a sí mismas”.

Aunque todo parece un cuento dorado en la vida de Helô Pinheiro, lamentó que en su juventud viviera “tan atenta de los celos propios de la profesión y la repercusión de la canción” pese a que no se arrepiente de que la melodía de Antônio “Tom” Carlos Jobim y de Vinícius de Moraes se convirtiera “en el marco” de su vida.

“Para mí es un orgullo ser considerada patrimonio nacional, un mito”, presumió la Garota de Ipanema a quien, “llevar el nombre de Brasil a través de la música” convirtió en “embajadora” de su país y precisó que “siendo o no embajadora lo más importante es el furor que causó la canción en el extranjero”.

Un furor que convirtió a Helô Pinheiro en la eterna Garota de Ipanema: “sentí el abrigo de la música, ella va a ser eterna, y yo quedaré eternizada con ella”.