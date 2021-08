Hércules edita un famoso libro de Westover

EN GALEGO. Hércules vén de publicar por primeira vez en galego a aclamada novela da escritora estadounidense Tara Westover Unha educación, no que relata a través dos seus recordos a súa infancia privada de ir á escola pola súa familia survivalista e como decide abandonala modificando o seu destino ata o punto de conseguir doutorarse pola Universidade de Cambridge.

Tara Westover, que naceu nas montañas de Idaho no seo dunha familia de mormóns fundamentalistas cuxo obxectivo era prepararse para a chegada da fin do mundo, tiña dezasete anos a primeira vez que entrou nunha aula. A súa familia vivía tan illada da sociedade convencional que non había ninguén que se preocupase porque os fillos acudisen á escola nin ninguén que interviñese cando un dos irmáns máis vellos se volveu violento. Tras o ingreso doutro dos seus irmáns na universidade, Tara decidiu probar unha forma diferente de vivir. O interese polo coñecemento transformouna e levouna a cruzar océanos e continentes, a Harvard e á Universidade de Cambridge.

“A ese proceso de formación dun eu novo pódeselle chamar de moitas maneiras. Transformación. Metamorfose. Deslealdade. Traizón. Eu chámolle educación”, sentenza Tara Westover no seu libro. Considerado un dos mellores dez libros do ano polo suplemento literario do New York Times, foi finalista do National Book Critics Circle’s Award na sección de Memorias e no John Leonard Prize como mellor libro, Premio PEN/Jean Stein e Premio ao mellor libro de Los Angeles Times. Ademais, acadou o primeiro posto dos máis vendidos no New York Times. ECG