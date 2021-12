Pura física elemental: toda acción va seguida de una reacción inversa y proporcional. Dicho principio básico nos vendrá hoy es-tu-pen-dí-si-ma-men-te para pillar bien-bien el concepto de la hipoglucemia reactiva, el 4º mal que asola nuestra era; porque en el caso que hoy nos ocupa, todo lo que sube rápido... ¡no vea como baja!

Cada vez que comemos algo (muy especialmente si las papilas gustativas de la boca detectan el sabor dulce) el páncreas libera en la sangre, ipso facto, una cantidad “premonitoria” de insulina, la cual tiene como fin primordial ayudar a procesar eficientemente los nutrientes, pero muy especialmente cuando se trata de hidratos, para impedir que el azúcar en la sangre (la glucosa) no se dispare más de la cuenta. Si existiese mucha glucosa en la sangre, tras una comida, hablaríamos de hiperglucemia; pero si hubiese demasiada poca hablaríamos de hipoglucemia.

El nivel de azúcar en la sangre cuando estamos en ayunas (la glucemia basal) puede oscilar entre una horquilla de valores bastante holgada sin poner en aprietos la salud, aunque idealmente debería permanecer lo más estable posible a lo largo del día, sin sufrir drásticas fluctuaciones, más todavía conociendo como se conoce que demasiado azúcar en la sangre podría matar al interfecto, pero sobre todo si hay demasiado poco (hipoglucemia) porque haría lo mismo pero mucho antes. De facto, partiendo del valor ideal de glucosa en ayunas –pongamos que 70 mg/decilitro- el cuerpo tolera mucho mejor un exceso de azúcar en la sangre (hiperglucemia), sin llegar a morir, que un defecto. A los hechos me remito: para desmayarse por hipoglucemia (al verse el cerebro privado de glucosa) a partir de 50 mg/decilitro uno ya cae redondo; pero para desmayarse por hiperglucemia se necesitan dosis enormes de glucosa en sangre, tantas como unos 200 mg/decilitro. Hete aquí que, al ser mucho más peligrosa, el 4º mal precisamente sea la hipoglucemia reactiva (segunda fase), no la hiperglucemia (primera fase), aunque ambas fases conformen un mismo ciclo, concatenado, e indisociable.

Veíamos con todo lujo de detalles, en los capítulos anteriores de esta saga y más concretamente cuando aludíamos a la acidosis metabólica, que existen delgadas líneas rojas bioquímicas que jamás se deberían cruzar, como es el caso del pH de la sangre que sólo tolera un pequeñísimo margen de error con respecto al valor ideal de pH, establecido por la Madre Naturaleza en 7.40, pues de superar ese rango –que solo puede holgar entre 7.35 y 7.45- ¡directamente la palmas! Gracias al buen hacer de la evolución natural, los baremos entre los que puede oscilar la glucemia son mucho más desahogados que los del pH, es decir, el cuerpo humano puede soportar sin problemas ciertos “desvaríos” puntuales en la glucemia -siempre que éstos no se salgan de madre- pues tal cosa sucede cada vez que comemos, evidentemente.

Tanto el edema sistémico (que afecta a todo el cuerpo), como la acidosis metabólica o la hipoglucemia reactiva, todos estos grandes males se gestan en 2 etapas secuenciales: una aguda y no muy grave, y la otra crónica y mucho más insidiosa. En el caso del azúcar en la sangre, los ciclos de hiperglucemia-hipoglucemia constituirían el primer estadio; mientras que la resistencia a la insulina sería el segundo –y más peligroso- estadio pues éste sería ya, a todos los efectos, un escenario prediabético donde la insulina comienza a fallar... ya saben, “tanto va el cántaro a la fuente, que pierde el asa o la frente”. Resumiendo: tras muuuchos ciclos de hiperglucemia-hipoglucemia reactiva (por comer muchas guarrerías plastificadas) se llega a la resistencia insulínica, o prediabetes.

Existe una relación directa entre la estabilidad de la glucosa sanguínea y el peso corporal. De hecho, todas las sociedades cazadoras-recolectoras que todavía persisten a día de hoy, agazapadas en lugares recónditos del Globo, tienen todas ellas dos cositas en común: 1/ curva de insulina a lo largo del día sumamente estable (normoglucemia); y 2/ la barriga más plana que una tabla de planchar. No tienen ni picos de insulina ni subidas ni bajadas tremebundas del azúcar en sangre. ¿Será quizás, porque sólo comen cuando tienen hambre? ¿Y encima, alimentos fisiológicos? ¿Y/o porque además gastan lo que comen? Coja usted ahora a un occidental cualquiera, y observe su curva glucémica: ¡Yuhuuuu...! Eso sube y baja más, que una montaña rusa. Cuidado. Lo digo porque la hipoglucemia reactiva trae siempre consigo una cosita: desata unas ganas tremebundas de papear.

¿De dónde viene, pues, la puñetera hipoglucemia reactiva? Pues de lo que comentábamos al principio: todo lo que sube rápido, baja a la misma velocidad. Y cuando el azúcar baja a lo bestia, el hipotálamo lo detecta ipso facto y desata una ganas tremebundas de trapiñar dado que –tal como hemos constatado- es mucho más arriesgado para el organismo quedarse sin combustible que tener un exceso. A lo cual el cerebro aprieta el ánimo y, hala, a picotear sin parar. La máxima en estos casos, para el sistema nervioso central es: “come filliño, come”. Por eso un servidor la llama precisamente así, reactiva, porque esa hipoglucemia no es fisiológica sino que es el “efecto rebote” de una hiperglucemia bestial, como cuando usted se come esa torta dietética inflada de arroz o maíz. Lo que usted está haciendo, cada vez que le da un bocado –creck- a ese engendro culinario, es metiendo una fécula hiperglucemiante lo que equivale a decir que dispara el pico de insulina por los aires... ¿y qué pasa cuando sube la insulina a lo bestia? Ajá: la glucosa que ha entrado en tropel, ahora baja a la velocidad del rayo. Hipoglucemia reactiva.

He aquí el quid de la cuestión: las dietas altas en fibra y alimentos fisiológicos apenas tienen impacto sobre la curva glucémica, lo que se traduce en una sensación de saciedad plena -y sostenida- y en un intestino totalmente desinflamado. Mientras que su contraparte, los comestibles hiperglucemiantes, secos, momificados y envueltos en un plástico, roban líquidos vitales al cuerpo al tiempo que disparan la insulina, inflamando todo a su paso. Piénselo detenidamente: en la Madre Naturaleza no existen los alimentos hiperglucemiantes (híper-concentrados en azúcar), a excepción de un par de casos puntuales como pueden ser la miel o los dátiles. Es decir-diciendo: el 99% de los alimentos fisiológicos que hemos estado consumiendo durante 5 millones de años siempre han sido bajos en azúcar, ricos en fibra y abundantes en vitaminas... ¡¡¡cosa que ahora es al revés!!!

El segundo estadio del mal que hoy tratamos, la resistencia a la insulina, no nos interesa aunque sea peor. ¿Por qué? Fácil: porque si logramos evitar la primera fase (hipoglucemia reactiva), ¡también evitaremos la segunda! El páncreas humano está diseñado para secretar insulina un par de veces al día, como mucho tres, ¡pero no siete!; cuantas menos veces coma uno, y más fisiológica la comida, mejor le irá; y para conseguir tener menos hambre, primero hay que estabilizar la glucemia porque si no se genera ansiedad. Esta es la razón por la que la industria de los plastificados ofrece a los incautos consumidores una panoplia completa de artefactos (muchas veces disfrazados de saludables) que generan precisamente esos efectos: 1/ hiperglucemia, 2/ hipoglucemia reactiva, 3/ ansiedad, 4/ hambre canina... y, a ver, 5/ que la prediabetes y la obesidad ya estén a la vuelta de la esquina... no les compete a ellos en lo más mínimo porque: “Bueno de eso ya se ocuparán, más pronto que tarde, los señores que dispensan los fármacos, ¿no?”.