HM, pionero en el tratamiento del párkinson con ultrasonidos

El Centro Integral de Neurociencias AC HM CINAC Madrid, ubicado en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Móstoles y dirigido por el doctor José A. Obeso, se convirtió en el centro de referencia mundial en el abordaje terapéutico mínimamente invasivo de las manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson mediante ultrasonidos de alta intensidad (HIFU).

La publicación en la prestigiosa revista científica The New England Journal of Medicine de los resultados del ensayo clínico desarrollado con una cohorte de 40 pacientes, liderado por HM CINAC Madrid y con la colaboración de la Universidad de Virginia (Estados Unidos), aporta evidencia científica clase I de la seguridad y eficacia de la subtalamotomía por HIFU para el tratamiento de las manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson.

“Lo más importante de este estudio es que abre una nueva opción terapéutica para los pacientes con enfermedad de Parkinson. Que sea publicado en The New England Journal of Medicine, la revista más prestigiosa y exigente a nivel mundial del campo de la Medicina, es un reconocimiento de primer nivel para nuestras investigaciones. Se trata de un estudio complejo y riguroso en el que los pacientes tratados con subtalamotomía por HIFU mejoraron significativamente en los signos cardinales de la enfermedad, temblor, rigidez y bradicinesia en la comparación con el grupo control”, señala el doctor Obeso, que también es miembro de la Real Academia Nacional de Medicina (RANM).

Ensayo clínico. El artículo recoge los resultados de un ensayo clínico en el que participaron 40 pacientes entre marzo 2018 y abril 2019. Es un estudio español, diseñado y liderado por investigadores de HM CINAC Madrid y que contó con la colaboración del doctor Jeff Elias, pionero mundial en el tratamiento del temblor esencial con HIFU en la Universidad de Virginia, centro donde se incluyeron cuatro de los pacientes.

De hecho, el doctor Raúl Martínez, autor principal del estudio, y el doctor Obeso se desplazaron al Hospital de Virginia durante la inclusión de pacientes por parte del equipo americano.

Este proyecto ha sido amparado por la Fundación de Investigación HM Hospitales, la Fundación Mapfre, la Focused Ultrasound Foundation (EE. UU.) e Insightec, la compañía que ha desarrollado la tecnología HIFU.

El objetivo del estudio era lograr demostrar que la subtalamotomía por HIFU es segura y eficaz en el tratamiento de las manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson. En Medicina la evidencia científica clase I para una terapia requiere el diseño de un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado. En este caso, 27 de los participantes con enfermedad de Parkinson se asignaron de forma aleatoria al grupo tratado con subtalamotomía por HIFU mientras que 13 de los pacientes se sometieron a un procedimiento placebo en el que se simulaba el tratamiento. Posteriormente todos los sujetos fueron evaluados por investigadores que desconocían si el paciente había recibido o no el tratamiento. El balance beneficio-riesgo de la subtalamotomía por HIFU es favorable a la utilización de esta terapia en pacientes con enfermedad de Parkinson cuyas manifestaciones motoras no se controlan adecuadamente con el tratamiento farmacológico.

Cabe destacar además la realización de este estudio en un tiempo rápido. “Completar un estudio de este tipo en apenas un año, una eficiencia inusual en ensayos clínicos, y publicarlo al más alto nivel es una buena muestra del trabajo y mérito de todo el equipo de HM CINAC Madrid”, reconocen la doctora Del Álamo y los doctores Martínez, Máñez y resto de los investigadores implicados.

Cinco años de éxitos. Se da la circunstancia de que la culminación de este proyecto coincide con el quinto aniversario de la creación de HM CINAC Madrid, resaltando el impacto y desarrollo del centro en el campo de las neurociencias.

Este éxito se cimenta en la creación de un equipo multidisciplinar conformado por jóvenes neurólogos, neurocientíficos clínicos y experimentales, ingenieros, físicos y personal de enfermería formados en prestigiosos centros nacionales e internacionales, que bajo la dirección del profesor Obeso fueron reclutados para HM CINAC Madrid como ejemplo de retención de talento y actividad investigadora de vanguardia.

La subtalamotomía por HIFU es la punta de lanza de un ambicioso proyecto cuyo objetivo es ofrecer al paciente terapias disruptivas e innovadoras de cara a tratar las manifestaciones de enfermedad de Parkinson y eventualmente enlentecer o detener la progresión de la neurodegeneración, informa HM.

Subtalamotomía por HIFU. La subtalamotomía mediante HIFU permite la realización de una termoablación — aumento de temperatura en un punto diana de forma progresiva y controlada— gracias a la confluencia de ultrasonidos de alta intensidad que atraviesan el cráneo, logrando una ablación focal del núcleo subtalámico en uno de los hemisferios cerebrales.

“Se trata de un tratamiento de vanguardia que permite un abordaje mínimamente invasivo para tratar de manera segura y eficaz las manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson. Este procedimiento sitúa a HM Hospitales y HM CINAC Madrid como referencia mundial en el campo de los tratamientos con ultrasonidos”, confirman.