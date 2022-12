Homenaje a Álvaro Cunqueiro en O Carballiño, 111 años después de su nacimiento

La Ínsua dos Poetas, en O Carballiño (Ourense), ha servido de escenario para la conmemoración del 111 aniversario del nacimiento del escritor, poeta y periodista Álvaro Cunqueiro en un acto en el que han estado presentes numerosas autoridades provinciales, municipales y autonómicas, entre ellas el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices.

Para el presidente de la Xunta, ha sido la primera vez en este paraje, el cual ha descrito como “el particular Olimpo de las Letras Galegas” de la mano de figuras que “contribuyeron con su obra a engrandecer Galicia y hacer de su lengua una herramienta de comunicación universal”. Entre esas figuras la del homenajeado, Álvaro Cunqueiro, a quien el mandatario autonómico ensalzó que “hay que reivindicar mucho más por tratarse de un autor universal reconocido por los mejores”.

De este modo, Rueda ha aprovechado el aniversario para destacar al escritor, originario de Mondoñedo, como “uno de los más importantes de la literatura gallega y española del siglo XX” con obras magistrales tanto en la poesía como en la narrativa y también con un brillante papel en el periodismo cultural.

De este modo, ha celebrado que se aproveche un entorno natural como la Ínsua dos Poetas para “crear cultura” y ha comprometido el apoyo del Gobierno Autonómico, solicitado por el presidente provincial, Manuel Baltar en su intervención.

Así pues, Baltar ha sido el encargado de vincular la figura del poeta y escritor con la provincia de Ourense, recordando especialmente la fecha del 11 de mayo de 1935 cuando “dio una conferencia en el salón del Grupo Galeguista bajo el título ‘A Poesía, eu mesmo e outras noticias’.

“LÍNEA PROPIA”

“Arropado por integrantes del Grupo Nós, como Cuevillas, Risco u Otero Pedrayo marcó una línea propia, un modelo de escritor que tenía claro a dónde iba”, ha recordado el presidente provincial, que ha añadido que “ahora vuelve, creo que encantado, a tierras ourensanas” con el homenaje en el que se ha descubierto una escultura en su honor, creada por la ourensana Tatiana Fírvida, inspirada en su obra.

En el acto también ha participado el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, quien ha dicho que de Cunqueiro “se pueden decir muchas cosas”, pero “el mejor comentario le corresponde a Gabriel García Márquez que cuando recogió el Nobel de Literatura, él mismo dijo que el merecedor era Cunqueiro”.

“Esa frase quedará para la historia”, ha resaltado Santalices quien, con su trayectoria en el mundo de la sanidad, ha querido agradecer a Cunqueiro “prestar su nombre para ponérselo a una infraestructura tan importante como el hospital de Vigo, que empezó con turbulencias y se consolidó como uno de los más importantes durante la pandemia”.

Además han estado presentes el conselleiro de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez, el alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega, la teniente alcalde de Mondoñedo, Elena Candia, y el hijo de Álvaro Cunqueiro, César Cunqueiro.

Candia también se ha puesto tras el atril para dedicarle unas palabras a Cunqueiro, asegurando que “tenerlo presente es tener presente Galicia” y afirmando sentirse “orgullosa de tener tan gran embajador”.

Por su parte, César Cunqueiro ha hecho un agradecimiento. “Es peligroso erigir un monumento a alguien mientras vive, porque su figura no se define hasta que muere, entonces me parece muy buena idea esperar no solo hasta su muerte, sino 40 años después de ella, cuando su figura ya está absolutamente definida”, ha sostenido el hijo del escritor.

Así ha dado las gracias “a los miles y miles de lectores de diferentes generaciones” que se acercan hasta la obra de su padre porque “leerlo o releerlo hace crecer a Cunqueiro al mismo tiempo que crecemos nosotros y entre todos hacemos una Galicia más grande”.

Para proceder a descubrir la escultura conmemorativa de Álvaro Cunqueiro, hubo que realizar un recorrido por la Ínsua dos Poetas que estuvo amenizado por la Real Banda de Gaitas de la Diputación. Tras mostrar la nueva pieza escultórica, una alegoría a la obra del autor mindoniense y la primera obra escultórica vinculada a su figura en la provincia de Ourense, la banda interpretó el himno gallego.

El acto ha terminado con un recital del cantautor Amancio Prada con una selección de poemas de Cunqueiro y con una degustación de pulpo de O Carballiño, vino de O Ribeiro y pan de Cea.

OURENSE. E.P.