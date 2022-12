Homenaxe a Álvaro Cunqueiro polo 111 aniversario do seu nacemento

A Ínsua dous Poetas, no Carballiño (Ourense), serviu este sábado de escenario para a conmemoración do 111 aniversario do nacemento do escritor, poeta e xornalista Álvaro Cunqueiro nun acto no que estiveron presentes numerosas autoridades provinciais, municipais e autonómicas, entre elas o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices.

Para o presidente da Xunta, foi a primeira vez nesta paraxe, o cal describiu como “o particular Olimpo das Letras Galegas” da man de figuras que “contribuíron coa súa obra a engrandecer Galicia e facer da súa lingua unha ferramenta de comunicación universal”. Entre esas figuras a do homenaxeado, Álvaro Cunqueiro, a quen o mandatario autonómico enxalzou que “hai que reivindicar moito máis por tratarse dun autor universal recoñecido polos mellores”.

Deste xeito, Rueda aproveitou o aniversario para destacar ao escritor, orixinario de Mondoñedo, como “un dos máis importantes da literatura galega e española do século XX” con obras maxistrais tanto na poesía como na narrativa e tamén cun brillante papel no xornalismo cultural.

Deste xeito, celebrou que se aproveite unha contorna natural como a Ínsua dous Poetas para “crear cultura” e comprometeu o apoio do Goberno Autonómico, solicitado polo presidente provincial, Manuel Baltar na súa intervención.

Así pois, Baltar foi o encargado de vincular a figura do poeta e escritor coa provincia de Ourense, lembrando especialmente a data do 11 de maio de 1935 cando “deu unha conferencia no salón do Grupo Galeguista baixo o título A Poesía, eu mesmo e outras noticias.

“Arroupado por integrantes do Grupo Nós, como Cuevillas, Risco ou Otero Pedrayo marcou unha liña propia, un modelo de escritor que tiña claro onde ía”, lembrou o presidente provincial, que engadiu que “agora volve, creo que encantado, a terras ourensás” coa homenaxe no que se descubriu unha escultura na súa honra, creada pola ourensá Tatiana Fírvida, inspirada na súa obra.

SANTALICES. No acto tamén participou o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, quen dixo que de Cunqueiro “se poden dicir moitas cousas”, pero “o mellor comentario correspóndelle a Gabriel García Márquez que cando recolleu o Nobel de Literatura, el mesmo dixo que o merecedor era Cunqueiro”.

“Esa frase quedará para a historia”, resaltou Santalices quen, coa súa traxectoria no mundo da sanidade, quixo agradecer a Cunqueiro “prestar o seu nome para porllo a unha infraestrutura tan importante como o hospital de Vigo, que empezou con turbulencias e consolidouse como un dos máis importantes durante a pandemia”.

Ademais estiveron presentes o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, o alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, a tenente alcalde de Mondoñedo, Elena Candia, e o fillo de Álvaro Cunqueiro, César Cunqueiro. Candia tamén se puxo após o atril para dedicarlle unhas palabras a Cunqueiro, asegurando que “telo presente é ter presente Galicia” e afirmando sentirse “orgullosa de ter tan gran embaixador”.

CÉSAR CUNQUEIRO. Pola súa banda, César Cunqueiro fixo un agradecemento. “É perigoso erixir un monumento a alguén mentres vive, porque a súa figura non se define ata que morre, entón paréceme moi boa idea esperar non só até a súa morte, senón 40 anos despois dela, cando a súa figura xa está absolutamente definida”, sostivo o fillo do escritor.

Así deu as grazas “aos miles e miles de lectores de diferentes xeracións” que se achegan até a obra do seu pai porque “lelo ou relelo fai crecer a Cunqueiro ao mesmo tempo que crecemos nós e entre todos facemos unha Galicia máis grande”.

Para proceder a descubrir a escultura conmemorativa de Álvaro Cunqueiro, houbo que realizar un percorrido pola Ínsua dous Poetas que estivo amenizado pola Real Banda de Gaitas da Deputación. Após mostrar a nova peza escultórica, unha alegoría á obra do autor mindoniense e a primeira obra escultórica vinculada á súa figura na provincia de Ourense, a banda interpretou o himno galego.

O acto terminou cun recital do cantautor Amancio Prada cunha selección de poemas de Cunqueiro e cunha degustación de polbo do Carballiño, veu do Ribeiro e pan de Cea.