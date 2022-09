Homenaxe a Bar Bóo, eminencia galega de arquitectura

Recordo Monumental. A Real Academia Galega de Belas Artes, xunto ao Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, vai a render unha homenaxe ao arquitecto Xosé Bar Bóo, coincidindo co centenario do seu nacemento na sede da Academia o 27 setembro ás 20h. Na mesma participarán os arquitectos César Portela Fernández-Jardón, Manuel Gallego Jorreto e Jaime Blanco Granado, ademáis Xosé Manuel Casabella López, representando a Academia, e Elena Ampudia Aixendri, decana do Colexio de Arquitectos.

Algunhas das obras máis destacadas do homenaxeado foron o edificio da Rúa Marqués de Valladares, que figura no Docomomo International, no catálogo das edificacións máis representativas da arquitectura contemporánea, a Casa Ferro ou o Policlínico Cíes entre moitas outras.

Ademáis, Bar Bóo foi Socio fundador e directivo da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, ADEGA, en 1974, e presidente entre 1979 e 1980. Desempeñou a labor de decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia entre os anos 1977 e 1979, da que foi cofundador en 1973. Tamén cofundou o Primeiro Seminario Internacional de Arquitectura Contemporánea en 1976, fundadou o Museo do Pobo Galego en 1976 e foi patrón do mesmo. Por riba, foi vicepresidente do Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España en 1977, foi membro do Seminario de Estudos Galegos desde 1982 e profesor da ETSAC (1985).

Bar Bóo sempre foi fiel aos seus principios, mostrou a súa rebeldía liberando as súas ideas e inquietudes co seu traballo sen someterse a servidumes. André Couce