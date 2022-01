Homenaxe á figura do trobador galego Martín de Padrozelos

Baixo o título De amor e de amigo. As cantigas de Martín de Padrozelos, a Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago (Apecsa) que preside o xornalista Xosé María García Palmeiro edita o catálogo da mostra itinerante que sobre este trobador galego da Idade Media percorreu nove localidades da comunidade durante a pasada primavera e o verán.

Un volume coordinado polo xornalista e colaborador habitual nas páxinas de Opinión de EL CORREO GALLEGO Luís Celeiro, e no que se inclúen textos de destacados expertos na materia.

Plantexada como unha exposición cuxo obxectivo consistía en transmitir ao visitante a importancia da lírica galega na Idade Media, a mesma centrábase nas dez cantigas de Martín de Padrozelos -nove de amigo e unha de amor- recollidas no cancioneiro da Vaticana e da Biblioteca Nacional de Lisboa.

O proxecto expositivo, que pasou por Sarria, Láncara, Paradela, Triacastela, Samos, O Incio, Folgoso do Courel, Portomarín e Pedrafita do Cebreiro, foi unha iniciativa da Apecsa financiada pola Xunta de Galicia a través do programa O teu Xacobeo.

A mostra daba continuidade a outra aposta creativa -neste caso musical- relacionada co escritor, Trobador no Camiño, andares pola lírica de Martín de Padrozelos.

Un CD coas dez cantigas do trobador gravadas polo grupo A Quenlla e que, en palabras de Luís Celeiro, “con Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero) á cabeza, con Tania Capón Manuel Dopico, Yaiza Seijo, Paloma Suanzes e Valery Zviarzhevich fixo un traballo encomiable, musicando e interpretando as cantigas deste autor” medieval.

Un grupo ao que lembra que recentemente incorporouse Álvaro Cardalda.

O catálogo, con textos sobre a figura de Martín de Padrozelos Carlos Baliñas Pérez, José-Martinho Montero Santalha, Dulce Fernández Graña, Xulio Pardo de Neyra, Baldomero Iglesias Dobarrio, Jei Noguerlo, Xoán Piñeiro Cochón, José María Salgado e Xulio Xosé Pérez Pereiras, inclúe un vídeo co documental Trobador no Camiño. Andares pola lírica de Martín de Padrozelos, realizado por Florentino Núñez e producido por X.X. Piñeiro Cochón con música de A Quenlla.

Publícase a cartografía de Xosé Vázquez Álvarez e o volume recolle fotografías de José M. Salgado, Antonio G. Montero e Antía Celeiro.