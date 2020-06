Homenaxe de ‘Raigame’ á Xeración Nós no centenario

Ourense. O nº 44 da revista Raigame, editado pola Deputación de Ourense, homenaxea á Xeración Nós coincidindo co seu centenario.

“Unha publicación que ten que ver coa propia esencia de Ourense, co ADN da nosa cultura, ca aposta permanente desta Deputación e coa tradición e a alma deste pobo, así como co nacemento e berce do pensamento galeguista que non é outro que un vehículo cultural como foi a revista Nós, que o 30 de outubro deste ano, cumpre 100 anos do seu primeiro número”, dixo o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, na presentación da publicación onte no Pazo Provincial, acompañado polo director da revista Raigame, Xulio Fernández Senra.

Este número da revista Raigame decidiuse que fora “integramente, unha homenaxe a Nós, polo que felicito a revista Raigame por singularizar o papel de Nós e a escolla dos nove artigos que compoñen este número converténdoo nunha edición imprescindible que abrangue as últimas perspectivas que van desde o estético, o xurídico e pasando polo lingüístico”, salientou Baltar.

Pola súa parte, Xulio Fernández Senra explicou que nesta ocasión, déronse conta que os membros desta xeración eran xa coñecidos e a súa obra estaba divulgada, decidiron que nesta publicación se debía afondar nos contidos da revista Nós recollendo así diferentes apartados para ofrecer “unha visión xeral e ampla”. ECG