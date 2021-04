Homenaxe do CCG á vangarda de Xela Arias no Concerto das Letras

O Auditorio do Mar de Vigo será o escenario no que o Consello da Cultura Galega (CCG) celebrará o vindeiro día 16 de maio ás 20.00 horas o seu tradicional Concerto das Letras Galegas.

O Concello de Vigo colabora na realización deste proxecto que xuntará a experimentación musical de Laura LaMontagne e PicoAmperio coa poética de Xela Arias (1962-2003), figura á que se lle dedica nesta ocasión o Día das Letras Galegas.

O concerto é presencial pero poderá seguirse en directo desde o web do CCG e da CRTVG, e no propio 17 de maio na segunda canle da TVG. As entradas do concerto serán de balde e xa se poden retirar a través da plataforma Teuticket.

O Concerto das Letras Galegas é unha aposta consolidada do CCG para celebrar dunha maneira festiva o Día das Letras Galegas, e este ano pretende ser tamén unha homenaxe ás vangardas e aos novos creadores.

“Quixemos darlle o protagonismo aos máis novos, facendo que Xela Arias sexa coma unha ponte entre diferentes xeracións” asegurou a presidenta Rosario Álvarez na rolda de presentación desta cita. Canda ela, participaron o fillo de Xela Arias, Darío Gil, e o alcalde de Vigo, Abel Caballero, que destacou o carácter transgresor da figura homenaxeada e conectouno co “momento de fervedoiro que viviu Vigo en diferentes eidos como o sindical, laboral, cultural e musical e que marcou unha época”.

A undécima edición do Concerto das Letras Galegas afastarase de rexistros anteriores para amoldarse ao universo plástico ideado por Xela Arias.

“Queríamos un concerto ao que pensamos que asistiría a propia Xela” asegurou a presidenta do CCG ao tempo que explicou a elección da cidade “aquí se fixo a poeta que todos celebramos, aquí se conformou a súa personalidade e a súa obra, e Vigo, en toda a súa extensión, está presente na súa obra”.

Laura LaMontagne e PicoAmperio ofrecerán un concerto de ambiente hip hop, con DJ set no que haberá un gran protagonismo audiovisual a cargo do videocreador Borja Bernárdez, coa axuda do deseñador Raul Silva que executará as luces creadas especificamente para este concerto. O cartel do concerto é obra da deseñadora Uqui Permui.

O repertorio habitual do grupo inclúe composicións propias, textos de poetas coma Luz Fandiño e revisións de clásicos coma as cantigas de amigo de Martin Codax, cantigas de Airas Nunes e mesmo de Alfonso X O Sabio.

Cada ano, o CCG encarga unha composición que se estrea no día do Concerto das Letras Galegas. Este ano non é unha excepción e Laura LaMontagne e PicoAmperio presentarán un bloque central do concerto no que o seu universo se mestura co da poeta Xela Arias a modo de collage. “A súa poesía chega cargada de significados que se tornan persoais polo que integramos o seu imaxinario seleccionando fragmentos de poemas, combinándoos entre si, e deixándonos levar pola súa musicalidade” asegurou Laura LaMontagne na presentación.

Denuncia do Equilibrio e Tigres coma Cabalos son os poemarios dos que se nutre esta parte central que ofrecerá un efectista xogo de luces trasladando o universo simbólico de Xela Arias. O concerto rematará, como vén sendo habitual, co Himno de Galicia, que este ano se adapta á estética do concerto.