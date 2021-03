Homenaxe do CCG ao teatro coa adaptación en formato podcast de ‘La Lindona de Galicia’

SANTIAGO. Na véspera do Día Mundial do Teatro, o Consello da Cultura Galega (CCG) presenta A Lindona de Galicia, un proxecto que explica e ficciona en cinco episodios sonoros unha obra que foi moi representada durante dous séculos. O texto é unha comedia de enredo protagonizada por unha brava muller que fala en lingua galega e que se afasta dos arquetipos da época. A adaptación en formato podcast desta peza foi dirixida por Tito Asorey, quen tamén a protagoniza xunto con Melania Cruz, Sergio Zearreta e Josito Porto.

A presidenta do CCG, Rosario Álvarez; o coordinador do proxecto, Manuel Gago; e o director da adaptación, Tito Asorey, presentaron esta ficción que comeza a emitirse este venres acompañada dunha serie de artigos contextualizadores.

“Celebramos o Día Mundial do Teatro cun texto que nos coloca nun episodio da nosa historia que ten que ver coa sucesión fraticida do reino de Galicia” explicou a presidenta, Rosario Álvarez que tamén puntualizou que “o que nos chamou a atención é a protagonista, unha muller galega indómita, que non se deixa nin avasalar”. Trátase da Lindona, unha muller de forte carácter que se rebela ante a traizón do rei García. Ademais, Lindona fala galego. “Non é infrecuente o uso do galego no teatro do século de Ouro ou no teatro portugués pero é un uso paródico, cubrir de trazos humorísticos esas personaxes. Nada que ver coa Lindona, na que non hai nada paródico e onde destaca a dignidade desa posición” explicou a presidenta.

O ESPECIAL. “Presentamos un proxecto de divulgación orientado a tomar un suxeito histórico do século de Ouro e contribuír a enriquecer e incorporar esta figura que pode no futuro tomar novas formas” explicou Manuel Gago, coordinador do proxecto. O especial presentado en rolda de prensa contén dúas partes. Dunha banda están unha serie de artigos elaborados por destacados especialistas que explican e contextualizan a importancia de La Lindona de Galicia, peza teatral que foi escrita nas primeiras décadas do século XVII polo autor murciano Andrés de Claramonte. A obra conta unha historia de enredo entre Lindona e o rei García, coa perda do reino de Galicia como pano de fondo. Da outra está a ficción sonora da peza, que foi adaptada a formato podcast baixo a dirección de Tito Asorey. O elenco da obra está formado por Melania Cruz (que fai as voces de Lindona e a da súa filla, Linda), Josito Porto (que interpreta a don Diego, Gallego, Vasco, Mormojón e o rei), Sergio Zearreta (o rei Sancho e o príncipe) e mais o propio Asorey (García e Ordoño). Foi sonorizada por Chus Silva e gravada nos estudios Potemkin. Na presentación, Tito Asorey destacou que foi “un fascinante traballo de dramatuxia que houbo que adaptar de tres actos a unha ficción de 5 episodios”.

A ficción sonora está dividida en cinco episodios que comezan este vneres a súa emisión e se estenden ata o martes 30. Cada episodio chega acompañado dun artigo contextualizador da obra de teatro, a súa época e o texto orixinal a cargo de destacados especialistas. É accesible desde o web do CCG pero tamén desde plataformas do acceso a podcast como Anchor, Spotify e IVOOX.

Ademais, no especial pódese descargar a edición considerada a máis antiga do texto, que foi dixitalizada pola Biblioteca Estatal de Baviera.

O CONTEXTO. Santiago Fernández Mosquera, membro do Grupo de Investigación Calderón da Universidade de Santiago de Compostela, asina o artigo La Lindona de Galicia, comedia de protagonista galega, no que fai unha análise da personaxe da Lindona no marco da tradición da comedia do século de Ouro.

Pola súa parte, Anselmo López García ofrece unha aproximación histórica á figura do rei García nun artigo titulado García II de Galicia. Da lenda á historia. O contexto social chega da man do profesor da Universidade de Santiago Isidro Dubert, que baixo o título Galicia nos comezos do século XVII explica como era a sociedade galega naquela época e o papel que desenvolveu a fidalguía.

A profesora da Université de Nantes Delphine Sangu explica no artigo La Lindona de Galicia: unha traxectoria dramática entre paixón amorosa e tiranía que a traxectoria dramática de Lindona se caracteriza pola paixón amorosa e o exercicio inxusto da lei, ou sexa, da tiranía. Tamén afirma que Galicia aparece como un territorio xeográfico, salvaxe, máxico, propicio a unha mitoloxía feminina transgresiva.

Rosario Álvarez, catedrática de Filoloxía Galega, analiza a lingua galega neste texto. Baixo o título A escena! Galicia, os galegos e a lingua galega, asegura que a “presenza da lingua galega en La Lindona de Galicia é sorprendente, sobre todo polo seu carácter non anecdótico nunha obra que, obviamente, non foi concibida para a súa representación en Galicia nin en contextos máis ou menos privados para públicos con familiaridade con esta lingua”. ECG