Homenaxe na Coruña ao protagonista do Día das Letras Galegas 2022

Santiago. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o delegado da Xunta, Gonzalo Trenor, inauguraron este luns na Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés a mostra itinerante Compromiso na distancia, dedicada a Florencio Delgado Gurriarán, homenaxeado este ano polo Día das Letras Galegas.

O representante da Consellería de Cultura recalcou a necesidade de achegar a todo o mundo a figura de Florencio Delgado Gurriarán xunto ao seu legado, “percorrendo con esta exposición ata dez puntos de toda Galicia”.

Tamén participou no acto a directora da biblioteca, Mª Sol González.

A exposición centrada na figura do homenaxeado nesta edición das Letra Galegas fai a súa terceira parada na Coruña para percorrer a vida e obra do autor con fotografías orixinais do arquivo familiar, en branco e negro modificadas con técnicas de coloración dixital, e cun texto central e documentación de Héctor Cajaraville, con pezas baseadas no libro publicado pola Editorial Xerais Florencio Delgado Gurriarán. Polos Vieiros da saudade.

Con ela o público pode coñecer os acontecementos vitais que conformaron o estilo e o argumentario poético do autor, todo sobre o seu Valdeorras natal, a súa etapa na emigración ou o seu compromiso coa lingua e a escrita en idioma galego.

Logo desta parada a mostra, que poderá verse na Coruña ata o próximo 9 de xullo, seguirá a súa itinerancia ao longo do ano por varios centros da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia e dos concellos da Rede de Dinamización Lingüística.

Concretamente, pasará polas localidades de Chantada, Vigo, Ourense, O Barco de Valdeorras, Lugo, Pontevedra e Celanova.

A iniciativa desta exposición é unha actividade que está enmarcada entre as máis de 150 que a Xunta de Galicia, a Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega, en colaboración con múltiples empresas, entidades e concellos de todo o territorio autonómico, están a realizar ao longo de todo o ano para homenaxear e dar a coñecer a figura e obra de Florencio Delgado Gurriarán, no marco da celebración do Día das Letras Galegas 2022 adicado á súa traxectoria vital e profesional. redacción