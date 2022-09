‘Hora Galega’ con Rocío Durán e David Espiño, novo magazine da TVG

Santiago. A Televisión de Galicia estrea este luns o programa ‘Hora Galega’, un magazine diario que á tardiña abrirá unha ventá a Galicia e as súas xentes. De luns a venres, a partir das 19.00 h, David Espiño e Rocío Durán, acompañados dun equipo de reporteiros espallados por todo o país, farán que as tardes estean máis vivas ca nunca contando todo o que sucede, o que se está facendo en Galicia a esa hora nas vilas, nas cidades, no campo, no monte e no mar.

‘Hora Galega’ preséntase como un formato onde a actualidade e a frescura acompañarán cada tarde o espectador da Galega, servíndolle un menú de proximidade onde descubrir que o noso país é único. As súas xentes, os barrios, os veciños, a cultura popular, a gastronomía, as tradicións, as festas e produtos do país... xuntaranse en ‘Hora Galega’ para chegar ao serán con bo humor.

Ducias de persoas pasarán cada día polo programa, que se converterá nun desfile diario do cotián, nun altofalante do que se fala nas rúas e nas casas, nunha ‘quedada’ diaria entre amigos coa tele en directo como lugar de encontro.

Por outra lado, O programa ‘A Revista’ achegarase hoxe en directo a Pontevedra para falar con Vanesa Casal e Óscar Montero, unha parella que vive con nove animais, catro cans e cinco gatos, nunha cidade con máis cans censados que nenos. Non descartan seguir ampliando a familia con máis animais que converten a súa casa nun fogar, onde de momento non teñen cabida os nenos.

Ademais recibirán s visita no estudio do nadador pamplonés, residente en Santiago, Peio Ormazábal, que percorrerá 40 quilómetros entre as localidades de Cabanas e Ferrol por unha causa solidaria, a favor da Asociación de Familias de Acollida de Galicia. Finalmente, os espectadores coñecerán os segredos para facer a mellor tortilla da man da cociñeira dun bar compostelán coñecido por este prato e a mestra de ‘Polo Rego’ Mercedes Nodar ofrecerá novas leccións para aplicar no coidado da horta. ECG