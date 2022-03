Humillaciones, bofetadas, y unas cuantas cositas más

¿Qué de qué voy a escribir hoy? De Will Smith, por supuesto, y de la que se ha montado con su bofetada a Chris Rock. ¿Qué si lo justifico? No, claro, la violencia nunca es justificable, pero sí que admito que no solo lo comprendo, sino que también reconozco que muy en el fondo, me alegró haber visto cómo Will, en vivo y en directo, le paraba los pies a un Rock bocazas, aunque fuese de una forma un tanto desproporcionada.

A cuatro días del manotazo que oscureció el resto de la ceremonia de los Oscar, yo creo que la información y las opiniones sobre el tema ya se han ido totalmente de madre. Y God Thanks que la disputa ha sido entre dos personas de la misma raza, que si no el lío ya hubiese tenido algunas cuantas aristas más.

Personalmente, yo lo he visto como una simple (aunque efectivamente exagerada) reacción a la chanza gratuita y de muy mal gusto que el cómico lanzó desde el escenario y que bien se la podía haber ahorrado. Y no, no es lo mismo hacer chistes sobre los calvos en general que sobre una persona calva en particular, a la que te diriges con nombre y apellidos, y que está allí presente aguantando el tirón delante de todo el mundo.

En el primer caso, allá cada uno sufriendo sus complejos en silencio, como con las almorranas, pero en el segundo, la mofa va con destinatario concreto, así que si afecta y causa dolor, como fue el caso, pues igual pasa lo que que pasó, que uno se encuentra a un Will enfrente que te parte la cara y te grita que te laves la boca por hacer sufrir a quien ama.

Yo lo vi así de simple; puro instinto de protección a quien quiero, sin más. Sin plantearse consecuencias, sin pensarlo en frío, sin medir. Y obviamente, mejor era no haberle dado el bofetón, ya, claro, vale, pero tampoco creo que por eso se gane la etiqueta de violento, y menos alguien como él, siempre tan políticamente correcto. ¿O es que nadie al otro lado de esta página ha perdido alguna vez los estribos? De hecho, ya lo dijo él mismo en su discurso antes de pedir disculpas a la Academia y al resto de invitados: “El amor te hace hacer cosas muy locas”. Pues eso.

Y DESDE EL RESPETO A TODAS LAS OPINIONES, me ha alucinado que se tache de machismo su comportamiento por el simple hecho de que haya salido en defensa de su mujer, ya que según las supuestas feministas ella bien podría haberse defendido sola. Me sorprende quizá porque yo entiendo el feminismo como igualdad de derechos, valía y oportunidades, y quizá también porque pienso que muchas veces duele más lo que afecta a quién quieres que lo de uno mismo, y somos, igual un poco inconscientemente, más protectores con los nuestros que con nosotros. Por eso precisamente, a mí me da que si el chiste de marras fuese sobre el propio Will, probablemente éste se lo pasaría por el forro y ya le contestaría luego como Dios manda con su Oscar en la mano.

Y esa es otra. ¿Por qué le tenemos que quitar un premio que reconoce su trabajo como actor en una película en concreto? ¿Por dar un bofetón ya ha dejado de serlo? Entendería que le quisieran quitar un galardón a Mr Peace, pero ¿a buen actor? No lo flipemos, y merecidísimo premio al mejor actor protagonista por El método Williams en la 94 ceremonia de los Oscar. Fin.

Y luego están las informaciones que vienen después. Que sí ya tenían mal rollo de antes, que si el cómico no sabía lo de la alopecia, que si lo tenía o no en el guión... Hombre, Chris, tío, si lleva dos años rapada, aunque sea solo porque le gusta a ir así, tampoco es necesario hacer un chascarrillo de eso; mira que no hay cosas de las que se reírse sin herir.

Y POR CIERTO, A LAS FEMINISTAS que han salido estos días echándose las manos a la cabeza con la actitud de Will, ¿cómo es que no les parece más heavy y más machista que a Penélope Cruz, actriz nominada al Oscar allí por su papel en una película, la tratase simplemente como mujer de (Javier Bardem) en vez de nombrarla por su nombre y apellido, y soltase la faltada que soltó sobre el premio y lo que vendría después en casa?

A ver, que alguien me lo explique porque a mí me pareció muchísimo peor que la salida de tono de Will Smith y apenas he visto a nadie rasgándose las vestiduras con eso.

A estas alturas es obvio que la última ceremonia de los premios pasará ya a la historia como la gala del bofetón, eclipsando a los propios ganadores, a los modelos de alta costura que desfilaron por la alfombra roja y curiosamente y hasta si me apuras y en cierto modo, a la propia Jada Pinkett Smith, con la que pese a estar en el centro de la polémica vi yo muy poca empatía hacia lo que sentiría, más allá de una certera reflexión que me hizo el ingenioso @jotaderos con su #jadateam.

A falta de saber en qué concluye la “investigación formal” anunciada por la Academia, digo yo que vídeo pa’lante vídeo pa’trás para ver si le da con la mano abierta, porque otra cosa no lo entiendo y lo único claro que deben tener es el más que demostrado sentido del equilibro de Chris, veremos qué pasa con todo esto .

Dice mi amigo Dudi Barbazán que tiene pinta de que a Will por meterse en problemas igual lo vuelven a llevar con sus tíos a Bel-Air una temporadita :), aunque yo creo que lo suyo sería más bien lo de uno de los memes que vi, darle el Premio Donostia al mejor actor de reparto y a otra cosa.