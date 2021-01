Ibai Llanos debuta como narrador de LaLiga en el partido Atlético de Madrid - Valencia C.F.

Este domingo 24 de enero el creador de contenido e ‘influencer’ Ibai Llanos, su amigo y ‘streamer’ Ander Cortes y Ulises Prieto, narrador de deportes electrónicos, han debutado como comentaristas de LaLiga en el partido que enfrentó al Atlético de Madrid frente al Valencia Club de Fútbol. Los espectadores tenían a su disposición la opción de seguir la narración del partido mediante el canal de Twitch de Ibai o mediante Movistar+ ya que la audiencia tenía disponible varios canales de audio, entre ellos a los jóvenes ‘streamers’.

La fama de Ibai comenzó por su habilidad y carisma a la hora de comentar deportes electrónicos y se nota que tiene experiencia en ello ya que la retransmisión fue todo un éxito, más de 100.000 personas siguieron la retransmisión de Ibai Llanos y sus compañeros en Twitch a pesar de que en la plataforma no cabía la posibilidad de visionar el partido. Durante los inicios de la retransmisión tanto Ibai Llanos como Ander Cortés estaban algo nerviosos, al contrario que Ulises Prieto, que, pese a ser su primera vez comentando un deporte tradicional se le notaba mucho más cómodo con la situación; con el paso de los minutos los dos vascos se fueron relajando y aportando el espectáculo al que tienen acostumbrado a sus seguidores.

Resaltar lo sucedido tras el final del partido, que se saldó con un 3-1 a favor del Atlético de Madrid. Ibai tuvo la oportunidad de entrevistar a Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, y como no podía ser de otra forma, nada tuvo que ver con las entrevistas habituales que se hacen postpartido a los jugadores. “A mi me das un poco de rabia, que seas guapete vale, pero tienes buena sonrisa, tienes buen cuerpo, juegas al fútbol, ganas, me estás tocando un poco los cojones ya, la verdad”, le comentaba Ibai a Marcos Llorente, que se reía al no estar acostumbrado a ese tipo de situaciones.

Este no será el único partido que narre Ibai y sus compañeros, ya que tiene un acuerdo con LaLiga para narrar 6 partidos más. El ‘influencer’, que rompió su vinculación con el club de ‘eSports’ G2 hace unas semanas ya nos ha sorprendido estrenando la pista de pádel de su nueva casa junto a la número uno del mundo de pádel Lucía Sainz y ahora con su colaboración con LaLiga, lo que deja entrever el nivel de los proyectos que tiene tanto Ibai como sus compañeros de la casa para este año.