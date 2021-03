Ibai Llanos, rey de internet, veraneaba en Galicia

Ibai Llanos Garatea, rey de internet en España como número uno del ocio digital, tiene varias raíces gallegas. El streamer de Bilbao, afincado en Barcelona, tiene 5,5 millones de suscriptores en su canal de Youtube, 3,9 millones de seguidores en Twitter y, según el mes, entre 50.000 o 60.000 suscriptores en Twitch, la emergente plataforma de Amazon, que también ha fichado al lucense Elxokas.

De chaval Ibai Llanos veraneaba en Galicia, como indica en este tuit del 13 de diciembre de 2018: “Yo de pequeño veraneaba todos los años en Galicia, en Noia... (@ibaillanos)” .

Y un año antes, el 11 de septiembre, el streamer número uno ya aludía a ello al responder a un usuario de esta forma: “Suelo utilizar la madrugada para charlar con las personas, Roberto, me gusta charlar y me gusta Galicia. Yo veraneaba en Noia”, tuiteaba desde la app de Twitter de su teléfono móvil modelo iPhone.

Además, el 22 de agosto de 2019, Llanos destacaba a la ciudad de A Coruña como uno de sus lugares favoritos con este mensaje en Twitter: “Ranking de las mejores ciudades de España basándome en mi opinión totalmente objetiva y profesional: 1- Bilbao; 2- Granada; 3- A Coruña. No me menciones ni me intentéis convencer de otra cosa, esto es una realidad”.

Y ese mismo día, respondía así a @NilGarcia10 : “Veraneé allí (en Galicia) como seis-siete años seguidos, mi tío es Gallego”, señalaba desde su perfil en Twitter, donde emplea una foto con gafas de sol, como en Twitch.

Ahora solo queda esperar a saber lo que tardarán desde Noia y A Coruña en hacerle una oferta para tenerle como ilustre invitado, ¿o lo habrán hecho ya? Eso sí, ofertas, el streamer bilbaíno las tiene a mares.

Ibai Llanos, estrella streamer, locutor digital con fama mundial y creador de contenido, encara este 2021 con nuevos retos y ofertas a mares. Tras dejar G2 Esports, la empresa e-sports de Ocelote Rodríguez, Ibai buscar ahra pilotar su propia firma mientras gana eco fuera del entorno digital como prueba su entrevista de hace semanas en La Sexta, protagonizando el programa ‘Lo de Évole’, charla muy jugosa que tuvo un 12,5% de cuota de pantalla y 2.359.000 espectadores, récord de ese formato solo superado por la dedicada a José María Aznar (13,2%; 2.444.000 espectadores).