ICC Week, Semana das Industrias Culturais, en Ourense do 13 ao 17

Santiago. Ourense vaise converter a próxima semana na capital da vangarda, da innovación e da creatividade, pero non só en España, onde temos ganado a pulso este protagonismo, senón tamén a nivel internacional polo interese suscitado entre diferentes prescritores de opinión”, afirmou este xoves o presidente da Deputación, Manuel Baltar, durante a presentación no Pazo Provincial da ICC Week 2021, que do 13 ao 17 de outubro poñerá o foco en sectores como a publicidade, a literatura, a música, a interpretación ou a xestión cultural.

Acompañado polo director técnico e asesor de Cultura, Aurelio Gómez Villar, e o director artístico, Juan Rivas, Manuel Baltar definiu a programación da sétima edición da ICC Week como “unha sacudida creativa que vai responder con nota ás expectativas que vimos xerando ano tras ano”, sinalando de modo especial dúas citas pola súa importancia para a provincia. Por unha banda, “a inmersión nas últimas innovacións tecnolóxicas coa participación de Carlos Grau, CEO da Mobile World Capital Barcelona, que xunto coa Deputación de Ourense e a asociación Red Mundo Atlántico organizan a Mobile Week Ourense do 19 ao 23 de novembro. E, ademais, “a atención a un dos produtos do que somos escaparate e que conforma a nosa alma, como é o viño”, do que falarán o director xeral de contidos de Mediaset España Manuel Villanueva, María Ritter, directora da Guía Repsol, e Manuel Juliá, director de Fenavin, unha das feiras enolóxicas máis importantes de Europa.

Juan Rivas detallou os contidos que se desenvolverán ao longo de cinco días, actividades que xunto aos escenarios habituais, apuntou Aurelio Gómez Villar, tamén se celebrarán en localidades como Muíños e A Rúa.

A Semana das Industrias Culturais e Creativas, organizada pola Deputación de Ourense, marcará un novo punto de encontro para persoas expertas, emprendedoras e profesionais da creatividade, recuperando as actividades presenciais e con público despois da singular edición do ano pasado. O sector audiovisual e a publicidade serán os protagonistas da xornada inaugural da ICC Week, o día 13, que arrancará cun dos mais importantes publicistas, Toni Segarra, entre outros moitos convidados. ECG