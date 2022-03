Ida Vitale: “La poesía es antojo, no se hace por encargo”

EN A CORUÑA La uruguaya Ida Vitale, galardonada con el Cervantes 2018, dice que “la poesía requiere antojo, no se hace por encargo”, sino que “a uno le nace un día” y, con una treintena de volúmenes a sus 98 años, confiesa que le falta un soneto, “el mejor”, aunque “no sería sobre nada político”.

“Me encanta la forma del soneto, el mecanismo, es como abrir un reloj cuando uno es un niño y la curiosidad de ver cómo funciona, su concisión, la exigencia que tiene de ser capaz de dar todo en una forma de la que uno no puede escapar”, asegura Vitale (Montevideo, 1923) en una entrevista con Efe por su participación en el Ciclo Poetas Di(n)versos que organiza en A Coruña Yolanda Castaño.

El año pasado, Vitale presentó en España su poemario Tiempo sin claves, y actualmente no está trabajando en ninguna obra, aunque le gustaría que la recordaran por algún poema futuro “que escriba cuando tenga 105, como apuesta es de muy doble interés”, reconoce la escritora de la Generación del 45, a la que pertenecen los uruguayos Juan Carlos Onetti e Idea Vilariño.

Esos versos no serían sobre nada político porque “la práctica en general no es lo más estimulante del mundo, aunque no podríamos vivir sin política pese a que tiene un campo muy reducido”, sostiene. elizabeth lópez