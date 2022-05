‘Imos navegando’ vaise de ruta marítima con Silvia Fominaya

Chega este sábado a Televisión de Galicia unha nova entrega do programa Imos Navegando que percorrerá unha nova e fermosa ruta pola costa galega da man do presentador Rubén Prieto o que acompañará nesta nova travesía a actriz, presentadora e modelo, Silvia Fominaya.

A bordo dun barco e durante toda unha xornada vivirán unha aventura chea de anécdotas que Silvia Fominaya contará en primeira persoa sobre a sua intensa vida.

Cunha longa trayectoria profesional foi un dos rostros máis coñecidos en España pola suas aparicións en programas, series de televisión ou campañas publicitarias. Tanto é así, que aínda agora goza do cariño e a popularidade do público, non somentes a nivel nacional senon tamén en Galicia na que reside dende fai máis de 15 anos con dous fillos nacidos na nosa terra.

Silvia Fominaya converteuse nun dos rostros máis coñecidos da pantalla nos anos 90 grazas á súa beleza e profesionalidade fronte á cámara. A actriz participou en coñecidos programas de televisión española. En 1998 presentou xunto a Nuria Roca e ás ordes de Chicho Ibáñez Serrador en TVE un programa de animais Waku Waku. En 1999 participa dando vida a Leire na serie El Comisario de Telecinco, dirixida por José Ramos Paíno e producida por BocaBoca. Na mesma cadena, participou interpretando o papel de Mónica en Al Salir de Clase, dirixida polo francés Pascal Jongen.​A finais dese ano comezou a presentar en Antena 3 Aquatrix dentro do programa infantil Club Megatrix. Ademais, tamén foi comentarista do programa de Telecinco Supervivientes participou como convidada en programas como Pasapalabra, A tu lado, El gran debate ou Sálvame.

A súa traxectoria profesional abarca numerosos ámbitos. Este sábado contará interesantes anécdotas en Imos Navengando, mentres goza das vistas da costa galega.

BAMBOLEO, CON NOVOS CONVIDADOS. Por outra banda, e coma cada sábado, a TVG promete festa esta noite en Bamboleo, que contará coa presenza dunha histórica formación: a orquestra Los Satélites. Ademais, está convidada Nya de la Rubia, artista sevillana que triunfa como compositora, cantante e actriz. Nya iniciouse no mundo da interpretación e hoxe visita o programa que conduce Xosé Manuel Piñeiro para presentar o seu novo disco: Raíces.

Xil Ríos será outro dos convidados que hoxe pasará polo escenario de Bamboleo para interpretar as súas cancións. Serán temas cheos de ritmo e sabor cubano como Xa caerá ou O baile lévase dentro.

Os colaboradores do programa, Tamara Pérez e Claudio Pan, traerán divertidos xogos para os convidados e Isi volverá repartir risas cos seus divertidos relatos. Na sección de baile, estará a parella de Narón formada por David e Jessica, que realizarán dúas exhibicións de baile deportivo coas que conseguiron grandes éxitos en competicións internacionais.

Carmen Blanco e Fran de Leña serán os participantes desta noite no Agora ou Nunca. Cantarán os temas Muero por la copa, de Marifé de Triana, e Carolina, de M Clan.

En A Jrileira competirán dous clubs deportivos: o Atlético Arnoia e o Club Deportivo Freestyle Slalom de Vigo. O equipo gañador conseguirá un gran premio para sortear entre a afección. Finalmente, coa ITV do Amor, chega o momento perfecto para xogar desde a casa. Melani e a súa parella deberán despistar unha persoa do público para facerse co premio.