Impulsar a igualdade, obxetivo do III Premio Fina Casalderrey

O compostelán Pazo de San Roque acolleu onte a presentación da terceira edición do Premio Fina Casalderrey de Literatura Infantil pola Igualdade, que conta co apoio da Xunta de Galicia, nun acto que contou coa presenza do secretario xeral de Política Lingüística.

Durante a súa intervención, na que estivo acompañado por Belén Lopez e a escritora Fina Casalderrey, o representante autonómico explicou que o Goberno galego apoia esta iniciativa co fin de promover entre as novas xeracións “a igualdade de xénero e a lectura en galego, pero tamén para contribuír a que a lingua propia de Galicia siga acompañando sempre os valores máis democráticos e máis positivos da sociedade”.

Neste sentido, Valentín García fixo tamén referencia á figura de Fina Casalderrey, autora que lle dá nome ao galardón, e á súa traxectoria profesional, “sempre comprometida con estas tres cousas: a literatura infantil e xuvenil, a lingua galega e os valores de igualdade”

Os autores e autoras que queiran participar neste certame terán de prazo para presentar as súas propostas ata o próximo 8 de marzo, Día Internacional da Muller.

Deberán ser orixinais escritos en galego, de non máis de cinco mil caracteres, e que atendan ao concepto de literatura infantil, non sexista e coeducativa, ademais de introducir elementos críticos que cuestionen o modelo social sexista dominante.

A resolución do xurado desta terceira edición darase a coñecer o próximo 1 de xuño, informando sobre a obra gañadora, que será publicada por Baía Edicións e recibirá ademais 2.500 euros.