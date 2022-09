Impulso a dixitalización nas empresas de Galicia

Santiago. A Xunta, a través da Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, mantén abertas ata o vindeiro 8 de setembro dúas liñas que buscar promover e facilitar a transformación industrial e a dixitalización de pemes e autónomos galegos. Trátase da liña destinada a proxectos para o desenvolvemento da economía circular e os obradoiros e axudas á dixitalización que, no seu conxunto suman preto de 7 millóns de euros. Por unha banda, o programa de axudas para o desenvolvemento de proxectos da economía circular, busca promover novos modelos de negocio circulares mediante a optimización de recursos, a redución no consumo de materias primas e o aproveitamento dos residuos. En réxime de concorrencia competitiva, os apoios poden supoñer o 35 % dos investimentos materiais e inmateriais subvencionables para as pequenas empresas, e o 25 % para as medianas, cun límite máximo subvencionable de 200.000 euros nos proxectos colectivos e de 75.000 € en proxectos individuais. ECG