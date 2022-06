Impulso a la Galicia urbana con exposiciones en las siete principales ciudades

La Xunta y Abanca reivindican la cultura urbana este miércoles con la presentación de Ciudades en el tiempo, proyecto expositivo con el que ambas instituciones pretenden poner en valor la identidad urbana de Galicia. El conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, y el presidente de Afundación, la Obra Social ABANCA, Miguel Ángel Escotet presentaron esta propuesta, una de las más complejas y ambiciosas organizadas en nuestra Comunidad en los últimos años, está compuesta por siete muestras diferentes, una por cada una de las principales ciudades gallegas. Este nuevo proyecto cultural reivindica la Galicia urbana como componente clave de la identidad gallega, con un legado que se remonta siglos en nuestra historia. Así, explora la singularidad de cada una de las ciudades, diferentes entre sí pero a la vez fuertemente conectadas.

Ciudades en el tiempo, uno de los grandes proyectos del Xacobeo 21-22, está organizada por la Xunta de Galicia, a través de la Fundación Cidade da Cultura, y Afundación, la Obra Social ABANCA. Las siete muestras se exhibirán en las sedes de Afundación en las principales ciudades gallegas y se desarrollarán de manera sucesiva, iniciándose el proyecto este viernes con la inauguración de Santiago de Compostela en el tiempo. Una vez clausurada en Compostela, continuará con las muestras de Ferrol, Lugo, A Coruña, Vigo, Pontevedra y finalmente Ourense, en un calendario que llega hasta el 2024.

El conselleiro de Cultura destacó “la importancia de ahondar en el legado, identidad y memoria de las ciudades y en su contribución para la creación de nuestra cultura”. “La interacción entre urbanismo, sociedad y territorio sirve de base para hilar un discurso que lleva al visitante a explorar la ciudad desde su origen hasta la actualidad”, añadió Román Rodríguez, quien insistió en que este proyecto permitirá a la ciudadanía “no solo reconocer, sino redescubrir su propia ciudad” y funcionará también como “una hermosa ventana para que los visitantes y turistas que se acerquen a Galicia se formen una imagen más completa y precisa de nosotros, alejándose de estereotipos y falsos tópicos”.

Experiencia interactiva. Ciudades en el tiempo propone un itinerario multimedia por la ciudad como espacio habitado, vivido y construido más allá de los propios trazados urbanísticas: territorios urbanos con arquitecturas, culturas, identidades visuales y story singulares, y que fueron conformándose en el tiempo.

Para mostrar y comprender todos estos procesos echa mano de recursos diversos como son los modelos tridimensionales, objetos históricos, documentos escritos (planos, diseños, proyectos) y audiovisuales, fotografías, ilustraciones u obras de arte. Todos estos elementos se distribuyen a través de las secciones Mitos y orígenes, Tramas, Escenarios, Padrones, Ciudad narrada y Ciudad que nos contamos.

Extenso equipo de expertos. Comisariada por Manuel Gago, el proyecto es el resultado de la colaboración de un equipo de trabajo que implica a más de 60 profesionales, entre asesores, coordinadores y miembros de los comités científicos locales, expertos procedentes de ámbitos tan diversos como la Geografía, la Antropología, la Filología, la Arquitectura, la Comunicación o la Historia; a los que hay que sumar los equipos de producción audiovisual, arte y contenidos interactivos.

Por otra parte, también en el marco de este conjunto de exposiciónes, El Libro das Horas, considerado como probablemente el libro más antiguo conservado en Galicia, que se atesora en la Biblioteca Xeral, sale por vez primera en veinte años de esta institución para ser exhibido en Santiago no tempo una muestra que se inaugurará este viernes en la sede de AFundación en Santiago (rúa do Vilar) dentro de la intención de reconocer la identidad de una de las siete ciudades en las que se centra el proyecto, y que forma parte del proyecto Ciudades en el tiempo.