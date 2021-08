Impulso ao talento do audiovisual galego

Co obxectivo de xerar un impulso á creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento galego deste sector cultura, a Xunta de Galicia ven de adxudicar varias subvencións que distribúen a súa dotación de 194.000 euros entre 19 novos proxectos, dos que seis son guións para longametraxes, oito para curtametraxes,tres longas de dirección novel e dúas webseries.

O Goberno galego continúa reforzando esta liña de apoio, que en 2020 xa aumentara o seu orzamento ata os 178.000 euros buscando impulsar os traballos de novos guionistas e realizadores galegos no marco do Plan de reactivación do sector cultural fronte aos efectos da COVID. Ademais, na convocatoria deste ano inclúense dous novos apartados destinados ás webseries e a curtametraxes xa realizadas e finalizadas.

Segundo a resolución publicada na web da Axencia Galega das Industrias Culturais, 30.000 euros destínanse aos seis proxectos de escrita de guión subvencionados na modalidade A na que se atopan as pezas de Baixo risco de Helena Girón, O paso das formigas de Sara Traba, As aspis de Berio Molina, Invernadoiro de Daniel D. García, Terás que saltar de Irene Pin Basanta e Maluca de David Alonso González, que reciben 5000 euros cada un.

Novas Categorías. A categoría B de curtametraxes dotouse con 44.000 euros para as dúas submodalidades nas que se desagrega este ano. A través da primeira delas, achéganse 6000 euros a seis curtas diferentes sobre os seguintes proxectos: Gran Sol de Adrián Canoura, Desembocadura de Dani Viqueira, Caderno de Ana Domínguez, Maloserá de Santiago D. Risco, Xineceo de Laura Cotelo Bouzas e Nese momento o amor foi escuro e só puiden chorar de Aldara Pagán. A modalidade B2 que conta coa novidade de ser incorporada este ano co obxectivo de poder atender a todas aquelas curtas en proceso de construción baixo o criterio de que estas estén gravadas en versión orixinal galega e que realizan os seus traballos de posprodución en Galicia.

Desta forma, as beneficiarias enmarcadas nesta categoría foron as pezas Anatomía dunha serea, de Belle Films and TV e dirixida por Adriana Páramo, e Somnia, de Coven Films e realización de Diego R. Aballe.

No relativo ás longametraxes seleccionadas para acceder á subveción, cóntase cunha dotación de 90.000 euros, que se distribúe en partes iguais entre tres proxectos en versión orixinal galega, de especial valor artístico e creativo e con realización novel, a cargo dunha persoa que non dirixise ou codirixise máis de dúas longametraxes cualificadas co obxectivo de adicalas á explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica. É o caso de A unidade componse da desorde, de Álvaro Liste; Ödland, con produción de Milpinton Filmes e dirección de Otto Roca, e Aurora, de Gaita Films e con Area Erina na realización.

Por outra parte, esta realización está completa a través da relación de subvencionados dúas webseries galegas. De esta forma, esta categoría está enmarcada dentro doutra das novas modalidades incorporadas este ano que acollen as pezas audiovisuais seguintes: A arte de ser (mal) pai, de Miraveo Assets e dirixida por Jorge Boquete, e a segunda temporada de Amnesia 3.0, de Aqueladas e a directora Irene Pin. Cada unha destas pezas recibirá unha subvención de 15.000 euros.

Desta forma, o obxectivo destas subvecións é dotar dun apoio á industria audiovisual galega abarcando diferentes categorías con pezas xa rematadas, de forma que se permite, e se ampara a reactivación do sector cultura e cinematográfico galego tras os fortes efectos sufridos por mor da pandemia pola COVID19. Así, un total de 19 novos proxectos atópanse enmarcados dentro deste proceso de dinamización.