Impulso aos novos espectáculos de 28 compañías galegas coa liña de axudas á creación escénica

Artes. A Xunta apoiará os novos espectáculos das 28 compañías profesionais galegas que resultaron beneficiarias da convocatoria de subvencións á creación escénica de 2022. Os fondos destinados a esta liña de axudas da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades ascenden a 800.000 euros, que se repartirán entre as sete propostas escollidas na modalidade de compañías de recente creación, as cinco seleccionadas no campo da danza e das arte do movemento e as 15 elixidas do ámbito xeral que engloba as producións de maxia, teatro e novo circo.

A este cómputo xeral, que se pode consultar na web da Axencia Galega das Industrias Culturais, cómpre sumarlle o proxecto beneficiario no apartado de actividade escénica de carácter plurianual. A través desta última categoría, procúrase facilitar unha planificación a medio prazo das actividades das compañías. Desta volta, Elefante Elegante é a única adxudicataria desta modalidade, polo que recibirá 100.000 euros para desenvolver a súa folla de ruta, ideada para o período comprendido entre o 2022 e o 2024 coas montaxes de Kyoki e Un momento precioso, ademais de continuar coa distribución de Alma de tigre e doutros espectáculos do seu repertorio.

No que respecta ao apartado dedicado a propostas de teatro, novo circo e maxia, a Xunta contribúe economicamente ás 15 futuras producións doutras tantas compañías. Así, Sarabela Teatro contará con esta subvención para o seu espectáculo Contos Arraianos, Butacazero para a obra Papaguena, Talía Teatro para Unha inimiga do pobo e Producións Teatráis Excéntricas para Pirolíticos, a nova obra de Mofa&Befa. Pola súa banda, Redrum Teatro disporá tamén desta axuda para Hamelín, Ainé Producións para Códice-K, Caramuxo Teatro para Crisálida e Matarile para Proxecto Woodman. Tamén as artes do movemento contan cun apartado específico. ECG