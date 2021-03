Impulso as actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas

Santiago. O Diario Oficial de Galicia vén de publicar a convocatoria da liña de axudas a entidades locais coas que a Xunta facilita a programación de actividades de dinamización de lectura nas bibliotecas e axencias de lectura integradas na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, ao abeiro do programa Ler conta moito. O goberno autonómico destina nesta edición 195.000 euros.

Os concellos beneficiarios programarán un mínimo de dúas actividades polas que poderán recibir unha achega que cubra ata o 75% dos gastos. As bibliotecas públicas poderán realizar as actividades sobre a base do catálogo Ler conta moito 2021, de actividades de animación á lectura, que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade ten dispoñible na web.

É parte de Ler conta moito, un programa de dinamización da lectura nas bibliotecas públicas que se desenvolve en colaboración coas entidades locais.

Trátase dunha programación que ten como obxectivo contribuír á promoción da lectura como un vehículo de enriquecemento e de aproveitamento persoal, ofrecendo espazos de encontro para descubrir e compartir, un plan de actividades será ata o 25 de outubro. Ademais, o desenvolvemento de actividades de dinamización no ámbito da biblioteca como estas permiten reforzar o seu carácter de espazo aberto, ao tempo que alentan a aprendizaxe. Trátase dunha convocatoria que ano a ano permite apoiar a actividade das bibliotecas, como demostra que en 2020 resultaron beneficiarios un total de 180 concellos que programaron actividades en 227 bibliotecas públicas.

O Goberno autonómico está a consolidar un sistema bibliotecario robusto e sólido, para o que se incrementan os orzamentos deste ano ata os 7,4 millóns de euros.

Desde a entrada en vigor da Lei de Bibliotecas de Galicia reforzouse a cooperación entre os axentes con competencias nesta materia. De xeito complementario destas axudas, a Xunta ofrece tamén subvencións para o crecemento e actualización das coleccións das bibliotecas, axudas para equipamentos culturais de concellos e poténciase o papel da Biblioteca de Galicia como institución central. sinalan desde a Xunta. ecg