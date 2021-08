Impulso para o mosteiro de San Pedro de Rocas

Santiago. O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, vén de impulsar a investigación sobre as orixes e a historia do mosteiro de San Pedro de Rocas, que en setembro de 2023 celebrará o centenario da súa declaración como monumento nacional. “Unha efeméride que imos aproveitar para apuntalar a este conxunto monumental, o máis visitado da Ribeira Sacra, como un dos nosos tesouros patrimoniais máis importantes, pois fala da nosa esencia, da nosa identidade e da historia que xurdiu nesta impresionante paraxe natural”. Con vistas a esta celebración, Baltar anunciou que a Deputación promoverá unha publicación na que xa traballa o profesor de historia antiga e arqueólogo, Antonio Rodríguez Colmenero. Nunha intensa xornada de traballo, o profesor Rodríguez Colmenero compartiu co presidente provincial algúns dos avances na investigación que realiza sobre o conxunto de San Pedro de Rocas, traballo no que apunta novidosas teorías sobre a situación do mosteiro, a súa relevancia, a vida naquela época, o protagonismo na etapa sueva ou mesmo as orixes romanas. “Unhas interesantes teorías -dixo Baltar- froito da vocación historiadora do profesor Colmenero e que demostran que xa no século V este conxunto era un referente da cultura”. ECG